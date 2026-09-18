Paula Chaves mostró cómo avanza la obra en la nueva casa que construye con Pedro Alfonso y sus hijos

Paula Chaves y Pedro Alfonso transitan una nueva junto a sus hijos: la contruccción de su nueva casa. La modelo y conductora mostró a traves de historia de Instagram un vistazo íntimo y detallado del estado actual de la obra, dejando al descubierto una propuesta estética sofisticada, cálida y con un marcado acento en la nobleza de los materiales naturales. "Ya lo voy a hacer más prolijo al house tour, pero ahí vamos", expresó Paula con simpatía en sus redes sociales, mientras registraba con su teléfono cada rincón en pleno proceso de construcción.

La futura casa de Paula Chaves, Pedro Alfonso y sus tres hijos

Paula Chaves: Revestimientos en piedra travertino y una paleta de colores envolvente

Desde el primer segundo del recorrido visual, la impronta deco se roba todo el protagonismo. El suelo elegido para los espacios principales destaca por su elegancia atemporal: grandes placas de mármol travertino que aportan luminosidad, textura y una sensación de frescura inigualable. Este tipo de piedra natural, muy cotizada en el interiorismo contemporáneo, se combina a la perfección con paredes de tonos neutros, desde blancos rotos hasta sutiles gamas de arena y gris topo, generando una atmósfera armónica y equilibrada.

Paula Chaves apostó por grandes ventanales

Los ventanales de piso a techo ocupan un lugar estratégico en el plano arquitectónico. Diseñados con perfilería metálica negra de líneas puras, estos grandes paños vidriados enmarcan el verde exterior y permiten que la luz natural inunde cada ambiente durante todo el día. Lejos de los espacios recargados, la propuesta prioriza la amplitud visual, la circulación fluida y la conexión directa con la naturaleza circundante, un requisito fundamental para una familia numerosa que busca paz y comodidad en su vida cotidiana.

La cocina y el hogar a leña, por Paula Chaves

Uno de los sectores que más suspiros despierta en este adelanto es, sin duda, el área social principal donde se erige imponente una chimenea o hogar a leña revestido en madera ranurada con acabado negro mate. Este detalle le otorga un carácter moderno pero sumamente acogedor al living, convirtiéndose en el punto focal indiscutible del espacio de reunión. Las molduras verticales tipo o revestimiento acanalado se repiten en sectores clave de las paredes, aportando ritmo visual y un toque de sofisticación indiscutible.

Por su parte, la cocina promete convertirse en el corazón indiscutible de la casa. Paula Chaves muestra mesadas de isla central en mármol veteado de altas prestaciones, combinadas con muebles bajo mesada y alacenas en tonos off-white que se mimetizan con la arquitectura del lugar. Los herrajes ocultos, la grifería de diseño minimalista y los detalles de carpintería a medida demuestran que cada decisión estética responde a un estudio minucioso del espacio, donde la funcionalidad convive en perfecta armonía con el lujo despojado y moderno.

La cocina de Paula Chaves cuenta con una isla central

Paula Chaves elige escaleras escultóricas y espacios de transición luminosos

La planta alta se conecta con la planta baja a través de una escalera de diseño impecable, que combina escalones revestidos en madera cálida con una baranda metálica de herrería fina y geométrica. Este elemento no cumple una función meramente utilitaria, sino que actúa como una verdadera escultura arquitectónica que jerarquiza el recibidor. Los pasillos de distribución, equipados con muebles empotrados de líneas netas, optimizan cada metro cuadrado disponible, garantizando orden y guardado inteligente sin resignar estética.

Paula Chavez eligió una imponente escalera para el recibidor

Aunque la obra todavía muestra cajas de materiales, botes de pintura y herramientas propias del tramo final de construcción, la identidad del hogar ya respira personalidad. Paula Chaves consigue plasmar su estilo de vida en cada decisión decorativa, apostando por materiales nobles, iluminación integrada y una paleta cromática sobria que nunca pasa de moda.