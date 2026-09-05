Paula Chaves sorprendió con su look soldier glam que será tendencia en esta primavera: minivestido lencero y chaqueta napoleonica

La televisión se prepara para recibir una de las propuestas estilísticas más comentadas de la mano de una de las referentes del mundo fashion local. A través de sus plataformas digitales, Paula Cháves anticipó el outfit que lucirá durante la emisión de esta noche en el programa PH, Podemos Hablar, el exitoso ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe. La combinación elegida fusiona la sutil delicadeza de la lencería con la rigidez imponente de la estética militar, logrando un equilibrio visual perfecto que ya acapara elogios en las redes.

El look de Paula Chaves para PH

Paula Cháves: El encanto eterno del vestido lencero y su origen sensual

La base del look es un minivestido lencero en tono marfil que destaca por su sutil textura satinada y sus delicadas terminaciones de encaje artesanal en el ruedo. Esta tipología de prenda rescata la impronta transgresora de los años noventa, una década icónica donde la ropa interior abandonó la intimidad del dormitorio para convertirse en la absoluta protagonista de las calles y las grandes alfombras rojas internacionales.

Las piezas de inspiración interior evocan una sensualidad relajada, minimalista y sumamente femenina que prioriza la comodidad sin descuidar la elegancia nocturna más refinada. En la propuesta elegida por la modelo, este diseño aporta un aire fresco y descontracturado que contrasta de manera brillante con la estructura pesada y estructurada del abrigo principal.

La imponencia de la chaqueta napoleónica y su legado castrense by Paula Cháves

Como contrapartida sofisticada y vanguardista, el estilismo incorpora una chaqueta napoleónica estructurada en un tono marfil perfectamente coordinado que aporta un rigor castrense fascinante. Esta tipología de abrigo tiene su origen en los uniformes militares históricos del siglo XIX, caracterizándose por sus filas dobles de botones metálicos dorados, los cortes rectos impecables y las hombreras que marcan presencia.

Paula Chaves combinó vestido lencero y chaqueta

Las chaquetas de inspiración militar irrumpen una y otra vez en las pasarelas internacionales como un símbolo eterno de poder, sofisticación y autoridad estética indiscutida. Al sumarla sobre el vestido liviano, la prenda genera un contraste texturado magistral que define la silueta con una elegancia inigualable y un carácter sumamente moderno.

Paula Cháves: Belleza, accesorios y las claves de estilo

Para coronar esta apuesta de impronta soldier glam, la intervención del equipo de belleza resulta fundamental para mantener la armonía absoluta de todo el conjunto visual. El peinado consiste en un pelo recogido bajo y muy pulido que despeja el rostro por completo, aportando un toque de sobriedad clásica que equilibra la fuerza del vestuario.

Paula Chaves eligió el pelo recogido

En cuanto al maquillaje, predominan los tonos tierra cálidos y una piel sumamente luminosa que realzan los rasgos naturales de la conductora con absoluta sutileza y frescura. Los accesorios elegidos complementan el cuello de la chaqueta mediante una gargantilla brillante y moderna que aporta el punto justo de sofisticación nocturna para brillar ante las cámaras.

Ante semejante despliegue de vanguardia y elegancia, surge el interrogante sobre la recepción que tendrá esta jugada propuesta de Paula Chaves entre los espectadores del programa. Si bien las apuestas arriesgadas suelen generar debates divididos en el universo de las redes sociales, la versatilidad de este estilismo lo posicionan como uno de los looks tendencia en esta primavera-verano.