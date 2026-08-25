Revelaron el verdadero motivo de la pelea entre Paula Chaves y Mery del Cerro: "Enemigas"

Durante años, Paula Chaves y Mery del Cerro fueron parte de un cercano grupo de amigas del ambiente artístico. Junto a Zaira Nara, las modelos compartieron distintos momentos de sus vidas y construyeron una amistad que se mantuvo durante mucho tiempo bajo la mirada pública.

Paula Chaves se distanció de Mery del Cerro

Sin embargo, en los últimos meses comenzaron a circular versiones sobre un distanciamiento entre las modelos. Aunque ninguna de las dos habló públicamente sobre el tema, Pepe Ochoa contó en LAM (América TV) algunos detalles sobre el supuesto conflicto y aseguró que el vínculo entre ellas habría cambiado de manera definitiva.

Qué dijo Pepe Ochoa sobre la pelea entre Paula Chaves y Mery del Cerro

Durante el programa, el periodista explicó que el distanciamiento entre Paula Chaves y Mery del Cerro habría comenzado por algunas actitudes y cambios que la modelo no habría visto con buenos ojos en su amiga. “Hubo algo en el devenir de lo que se convirtió Paula, que a María no le gustaron”, aseguró al referirse al motivo que habría generado el quiebre.

En este marco, el comunicador también señaló que la situación habría quedado en evidencia durante los cumpleaños de ambas, ya que ninguna habría tenido un gesto público hacia la otra: “Cumplieron años y no hubo ningún gesto de un lado ni del otro”, comentó. Para el periodista, ese detalle fue una de las señales que indicarían que la relación entre las dos ya no sería la misma.

Cómo sería actualmente la relación entre Paula Chaves y Mery del Cerro

Lejos de tratarse de un simple alejamiento temporal, la versión que llegó al ciclo de espectáculos plantea un escenario de mayor tensión entre Paula Chaves y Mery del Cerro. “Me confirmó una persona: ‘Está todo podrido’”, reveló al describir el estado actual del vínculo de las modelos.

Mery del Cerro completamente distanciada de Paula Chaves

Además, el panelista aseguró que Mery del Cerro no tendría intención de recuperar la cercanía que mantuvo durante años con Paula Chaves: “María prefiere tener otro tipo de vínculo”, sostuvo. Por el momento, ninguna de las dos confirmó públicamente los motivos del distanciamiento ni dio detalles sobre cómo es actualmente su relación; sin embargo, todo apunta a que la amistad que existió durante años habría llegado a su fin.