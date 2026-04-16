El mensaje de Ricky Diotto tras el primer día del juicio con María Fernanda Callejón: “Yo ya gané”

Ricky Diotto, en el marco del primer día del juicio con María Fernanda Callejón, compartió un mensaje que tuvo como protagonista a su hija Giovanna. La jornada marcó el inicio de un proceso judicial que se extenderá en varias audiencias y que pone en el centro la relación familiar y las repercusiones de la causa.

Ricky Diotto sorprendió a todos con un mensaje luego del primer día del juicio con María Fernanda Callejón

Ricky Diotto, tras el comienzo del juicio con María Fernanda Callejón, dio a conocer un mensaje que recibió de su hija Giovanna. El inicio del proceso judicial abrió una nueva etapa en la disputa, con audiencias que buscarán definir aspectos clave de la causa. La primera jornada dejó señales de lo que vendrá en las próximas instancias, con ambos protagonistas presentes.

En las últimas horas, el odontólogo publicó una historia que llamó la atención. “Me llegó un mensaje: Gracias, ya gané. Te amo Giovanna”, escribió. El texto estaba acompañado por un video de un conejito con frases emotivas, que finalmente reveló haber sido enviado por su hija.

La grabación mostraba distintas palabras de apoyo y contención que lograron enternecer a Ricky Diotto. "Oye, la persona que te mandó esto tiene un mensaje para ti Gracias por abrazarme, porque cuando lo haces, el ruido del mundo desaparece. Ah, y te quiero ver muy feliz siempre", se podía leer en el clip.

El mensaje de Giovanna a Ricky Diotto

El gesto de Giovanna fue interpretado por los seguidores del odontólogo como un símbolo de apoyo en medio del contexto judicial . Este jueves 16 de abril comenzó el juicio entre el músico y María Fernanda Callejón. La causa, iniciada en 2022, se centra en una denuncia por violencia de género que derivó en la imputación de Diotto por lesiones leves.

Empezó el juicio de María Fernanda Callejón contra Ricky Diotto por violencia

Ricky Diotto se refirió al inicio del juicio con María Fernanda Callejón y aseguró que atraviesa un momento difícil. El músico explicó, en un móvil con Desayuno Americano (América), que el proceso que están viviendo lo afecta en lo personal y que la situación lo llevó a quebrarse durante la primera audiencia.

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto

Durante la entrevista, el odontólogo fue consultado si pensaba pedir la tenencia de Giovanna y él fue claro: "No lo sé... ¿Y cómo no lo voy a evaluar? Pregúntenle a quien tenga hijos. Mi hija estuvo diciembre, enero y febrero sola de 7 de la mañana a 1 en una habitación de un hotel. Un desastre hubiese pasado y yo chito la boca".

Por su parte, María Fernanda Callejón también se refirió al inicio del juicio en las últimas horas. La actriz destacó que la jornada fue positiva y que considera que se avanzó. A la salida de Tribunales, remarcó que no cruzó palabra con su expareja, Ricky Diotto, y que enfrenta una instancia inédita en su vida.

María Fernanda Callejón

El mensaje de Ricky Diotto tras el primer día del juicio con María Fernanda Callejón, acompañado por las palabras de su hija Giovanna, se convirtió en un gesto significativo en medio de un proceso judicial que recién inicia. Con seis audiencias por delante, el caso mantiene la atención y pone en el centro cómo será el desenlace.

VDV