Griselda Siciliani mostró su gran vestidor y sorprendió con la enorme colección de zapatos: originalidad y glamour

Griselda Siciliani es de las actrices más extrovertidas de la televisión argentina. Sus roles no solo quedan en el recuerdo de las personas, sino que también ella se ganó el amor de muchos usuarios por su personalidad distintiva. Esto mismo lo lleva a sus looks en cada entrevista, premio o gala de presentación en la que se encuentra. Es por eso que muchos comenzaron a querer ver su vestidor, donde guarda las mejores prendas. En las últimas horas, la actriz abrió las puertas de su casa, y reveló su increíble espacio de moda y la enorme colección de zapatos que tiene como principal atracción.

Griselda Siciliani

El vestidor de Griselda Siciliani y su enorme colección de zapatos

Los vestidores de las celebridades siguen con el estilo personal que ellos mismos imponen en la moda que lucen para los eventos. Mientras que algunos son de gran tamaño y minimalistas, otros siguen un estilo campestre y lleno de muebles para guardar todos los accesorios. Griselda Siciliani muestra su personalidad extrovertida y llamativa en cada look que juega con la geometría de las prendas y los diseños originales del calzado. Es por eso que su vestidor era uno de los más buscados por los usuarios. En las últimas horas, decidió abrir las puertas de su casa, y mostrar la habitación donde vuela su creatividad fashionista.

En sus historias de Instagram, se mostró posando frente a un gran espejo, en una habitación de paredes amarillas y diversos muebles de colores donde se prueba las mejores prendas. Sin embargo, como atractivo principal, se lo llevó una de las paredes donde se veía su colección de zapatos. La misma tenía maderas que sostenían los tacones y zapatillas, permitiendo que se volviera un museo de calzado. Desde botas de caña alta, pasando por elegantes tacos de inspiración de los 60s hasta sandalias y deportivos, la actriz demostró su originalidad y fidelidad por esa prenda al momento de imponer la diferencia en sus outfits.

Griselda Siciliani: entre la originalidad, la geometría y su personalidad extrovertida

Si hay algo que distingue a Griselda Siciliani es su capacidad de imponer una muda de ropa de la manera más original. La actriz se la juega por expresar su personalidad divertida y atrevida, a través de la fusión de diferentes telas y colores, marcando un gran estilo original, geométrico y con una clara búsqueda de diferenciarse.

En sus diversos eventos, demuestra que su diseño favorito son aquellas prendas que juegan con la geometría. Vestidos de destacada cintura, escotes cuadrados y hombreras son algunas de las firmas que se ven en varias de sus combinaciones. Así mismo, se la juega por colores pasionales como el rojo o el estampado animal print, como también con la combinación de pasteles que recrean inspiraciones de otras épocas. Sin embargo, como marca personal, siempre busca la sensualidad de los ceñidos, los escotes pronunciados o los vestidos cortos por encima de las rodillas.

La moda de Griselda Siciliani

Es por eso que, para que cada look cierre de la mejor manera posible, Griselda Siciliani encuentra su comfort en el calzado original y colecciona diferentes diseños para combinarlos con sus atuendos llamativos. En sus historias de Instagram, mostró la intimidad de su vestidor y sorprendió con la cantidad de zapatos que tiene y cómo son su centro de atención. La actriz se robó los halagos de sus usuarios sobre el espacio que creó, y de los expertos fashionistas por consagrarse una influencia de la originalidad y el glamour.

A.E