Ivanna Icardi, la hermana de Mauro Icardi, se reencontró con su hija después de abandonar la Argentina

Ivana Icardi, hermana de Mauro Icardi, volvió a mostrarse con su hija Giorgia y dejó ver un reencuentro con un significado muy especial. En las fotos que compartió en sus redes se las ve abrazadas, sonrientes y muy compinches, acompañadas por una frase que resumió el clima del momento: “Ya tenía muchas ganas de ver a mi bichito lindo”.

Ivana Icardi, entre la vuelta a la Argentina y la distancia con su hija

El posteo llegó después de semanas marcadas por cambios en la dinámica familiar y por la distancia que se había generado tras su regreso a la Argentina, mientras la nena seguía en España dentro de un esquema de crianza compartida con su padre, Hugo Sierra. A comienzos de abril, Ivana Icardi regresó a la Argentina después de nueve años viviendo en el exterior.

Ivana Icardi y Giorgia, en una postal marcada por el reencuentro.

Su vuelta al país no respondía solo a un viaje personal, sino también a compromisos laborales, algo que ella misma mencionó en redes cuando escribió: “En unos días empezamos a trabajar”. Ese regreso explica, al menos en parte, la distancia con Giorgia, que hasta hace poco llevaba una rutina repartida entre sus padres en España.

Abrazos, sonrisas y mucha complicidad en el esperado encuentro entre madre e hija.

Si bien en febrero de 2025, Ivana contó que tenía custodia compartida de su hija, también explicó que esa dinámica estaba por cambiar porque el padre de Giorgia se mudaba a Mallorca, algo que impactaba en la organización familiar y en la rutina de la nena. Con ese antecedente, el reencuentro que ahora mostró en redes se vuelve más significativo: no es una simple foto tierna, sino la postal de un vínculo que se sostiene en medio de una logística más compleja que antes.

Ivana Icardi y un reencuentro cargado de ternura

Las imágenes, además, reflejan bien ese clima: el de una nena que se refugia en el abrazo de su mamá con total naturalidad. En una de las fotos, Giorgia sonríe a cámara con esa felicidad que tienen los chicos cuando están donde quieren estar; en otra, se queda pegada a Ivana en un abrazo de espaldas. A eso se sumó un video que Ivana compartió, donde se la ve bailando de felicidad, como si el cuerpo también expresara todo lo que ese reencuentro significó.

En medio de esta nueva etapa en la Argentina, Ivana Icardi volvió a mostrar qué lugar ocupa su hija en su vida. Más allá de los viajes, la distancia y los cambios de rutina, el reencuentro con Giorgia terminó ocupando el lugar principal.