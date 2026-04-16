Marley mostró el look de Milenka lista para ir al jardín: "El delantal más chico le queda de vestido"

Marley es padre de Mirko y Marley, quienes nacieron en Estados Unidos mediante subrogación de vientre en Estados Unidos. Mediante su red social de Instagram y las de sus pequeños, el conductor comparte fotos de sus rutinas, vacaciones y looks. En esta oportunidad, mostró el adorable outfit de su hija para ir al jardín y generó mucha ternura en sus seguidores.

La tierna reacción de Milenka al ver a Mirko preparado para ir a la escuela

Con la espontaneidad que lo caracteriza, Marley volvió a conquistar a los usuarios de las redes sociales al compartir una dulce postal de su hija Milenka. Tras su viaje a México para grabar un nuevo programa de Por el Mundo junto a Sofía Gonet, más conocida como La Reini, y entrevistar a Meryl Streep y Anne Hathaway, protagonistas de El diablo viste a la moda 2, el presentador retomó su vida cotidiana en la Argentina junto a sus hijos.

En un reciente posteo de Instagram, Marley mostró una tierna escena junto a su hija menor y cosechó una lluvia de "likes". En la imagen, Milenka se encuentra vestida con un delantal de jardín en color verde, que pertenece a Mirko, con un chupete haciendo juego y una pequeña toalla rosa. "Ve a su hermano ir a la escuela y ella ya quiere arrancar pero falta… El delantal más chico le queda de vestido aún jaja”, contó generando risas en los usuarios.

El tierno posteo de Marley en Instagram

Milenka tiene apenas un año y tres meses, por eso Marley aclara que el look le queda grande y que todavía falta para asista al instituto educativo. Sin embargo, dejó en claro que su hija ya muestra entusiasmo por imitar a su hermano mayor. La foto también muestra la mirada curiosa de la niña y su peinado con un pequeño rodete, lo que suma más dulzura a la publicación.

Como era de esperarse, la imagen no tardó en llenarse de corazones y comentarios dedicados a Milenka. Entre los mensajes destacados aparecieron los de Catherine Fulop y Georgina Barbarossa, quienes son amigas de Marley y compartieron junto a él viajes por el mundo. “Es una coshita preciosa”, escribió la flamante abuela de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. La conductora de Telefe, por su parte, comentó: “Naa me la recontra morfo”.

Marley junto a sus hijos, Mirko y Milenka

De esta manera, Marley compartió un instante cotidiano que conectó con los usuarios y los enterneció por completo. En esta ocasión, mostró el look de Milenka lista para ir al jardín aunque aclaró que todavía falta para que llegue ese momento ya que tiene un año y pocos meses. "El delantal más chico le queda de vestido", afirmó con humor junto a la dulce fotografía.

La exclusiva compra de Marley para su hija Milenka: tobogán estilo Montessori

Marley cautivó a todos al mostrar a su hija Milenka jugando al aire libre en un tobogán estilo Montessori mientras explora cada movimiento con entusiasmo. El comunicador acompañó la escena haciendo un registro casero con el celular, sumando su voz en off con el clásico conteo regresivo, “1, 2, 3…”, que funcionó como estímulo para que la niña se animara a deslizarse una y otra vez sin mostrar miedo.

El tobogán Montessori de Milenka, la hija de Marley

Lo que más llamó la atención fue el diseño del elemento que compró Marley para colocar en el jardín de su casa. Este tobogán Montessori se distingue por su diseño simple pero funcional, pensado especialmente para los más chiquitos. Tal como se ve, se encuentra construido íntegramente en madera, con superficies suaves y alturas moderadas, lo que permite que Milenka pueda subir, sentarse y deslizarse por sí misma.

Según los expertos, este tipo de juegos dedicados a los más pequeños no solo prioriza la seguridad, sino que también promueve el desarrollo de habilidades motoras, el equilibrio y la coordinación, al mismo tiempo que incentiva la exploración libre. Además, al estar colocado sobre el jardín de la lujosa residencia de Marley, permite tener un contacto pleno con la naturaleza.