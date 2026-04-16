Ángela Torres le hizo una broma en vivo a su peluquero y recibió una ola de fuertes críticas

En la última emisión de Nadie Dice Nada (Luzu TV), Ángela Torres se vivió uno de los momentos más comentados en redes sociales tras una broma pesada que le realizó a su peluquero. Según la consigna del programa de streaming del día míercoles 15 de abril, la cantante debía llamar a su estilista, que la peina en sus shows, y decirle que no quería trabajar más con él. Fue en ese momento en el que el chiste generó debate entre los espectadores del ciclo que conduce Nicolás Occhiato entre la ética y el sarcasmo.

Ángela Torres jugó una carta fuerte que la dejó en jaque

En las últimas horas, el nombre de Ángela Torres cobró suma relevancia en redes sociales, aunque esta vez no por alguna de sus presentaciones o nuevas producciones artísticas, sino por el hate que recibió al realizarle una broma en vivo a su coiffeur. Al parecer, la joven solista debía cumplir una prenda y la situación se le fue de las manos.

Ángela Torres | Captura de pantalla de Luzu TV

“Tenés que llamar a Mauro (su peluquero), decirle que es pésimo profesional y que no querés trabajar más con él”, le dijo Martín Carabajal. Momi Giardina arengó la propuesta junto con los demás integrantes del panel. "Mauro llora, se muere", advirtió la hija de Gloria Carrá. No obstante, Santi Talledo insistió y redobló la apuesta: "Tenés que llamarlo y decirle 'no quiero que te enojes, pero tengo que hacerme un peinado con otra persona para una producción'".

Pese a que la intérprete dudó unos segundos, finalmente aceptó el polémico desafío. "Hola amigo, ¿cómo estás? Escuchame, salí un segundo del programa porque me acaban de avisar algo y no quería que te enteres por otro lado", comenzó diciendo con el altavoz encendido. Acto seguido, expresó: "Me salió un proyecto muy grande y los de la discográfica me dijeron que no quieren que me sigas peinando vos, me dijeron que para ese proyecto necesitan que cambie de peluquero".

Ángela Torres | Instagram

Como era de esperarse, el profesional se quedó atónito y prácticamente sin reacción alguna. Por esta razón, la sobrina de Diego Torres sumó: "Me rompe el corazón y te quiero pedir disculpas... pero voy a tener que empezar a peinarme con otra persona". Finalmente, el experto en tratamientos capilares respondió conmovido: "Bueno... No sé, amiga. Qué sé yo... voy a seguir acompañándote desde otro lado, yo te amo y siempre voy a estar para vos".

Tras revelarle que se trataba de una broma “obligada por el equipo”, el peinador se quebró y dijo: "Me puse a llorar". Con remordimiento e intentando justificarse, la actriz lanzó: "Ay, Mauro sos la mejor persona del mundo. Me obligaron acá en el programa, estoy temblando". Pese a que esto intentó quedar en una dinámica del formato, este fragmento rápidamente se viralizó en la web y las críticas no tardaron en llegar.

Ángela Torres fue funada en redes sociales

Las redes sociales hoy en día funcionan como un termómetro social y los usuarios suelen no escatimar en brindar sus opiniones respecto a lo que sucede en la creación de contenido, en especial en este formato que es uno de los más vistos del stream. Por esta razón, Ángela Torres quedó en medio de una zona digital pantanosa y su broma pesada generó una ola de reacciones negativas.

En este marco, los cibernautas dispararon: "Un horror esas bromas, la ternura que me dio el peluquero"; "Empatía cero"; "Como les gusta hacer estas cosas que no son graciosas"; "Con el poco laburo que hay hoy en día, que copada Angelita Torres"; "Con eso no se jode. Que payasa". Otros, en cambio, confrontaron estos ataques y aseguraron que esta acción forma parte de la dinámica del programa donde el sarcasmo cobra protagonismo. En paralelo, hubo quienes aseguraron que el clip estaba editado y que no salió la parte en la que la joven se resistía a hacer este tipo de llamadas.

Ángela Torres y su peluquero | Instagram

Lo ocurrido con Ángela Torres volvió a poner en el ojo público los límites del humor y las bromas en vivo, especialmente cuando involucran vínculos laborales y emociones. Mientras algunos defendieron el formato y sostienen que forma parte del entretenimiento del streaming, otros consideraron que este tipo de situaciones puede resultar innecesariamente hiriente. Lo cierto es que el episodio dejó en evidencia cómo cada acción puede amplificarse rápidamente y generar debates sobre empatía, responsabilidad y respeto en la creación de contenidos.

NB