Claudia Villafañe da cátedra de cómo lucir el pantalón estilo relaxed fit en mujeres +60

Claudia Villafañe es una de las personalidades más versátiles de la televisión argentina. A su capacidad para organizar los mejores eventos y sus talentos culinarios se le suma su amor por la moda original y colorida. Es así como, desde días enteros en su casa hasta eventos elegantes, marca los mejores conjuntos para mujeres +60 que brinden elegancia, tendencia y roben las miradas de los expertos. En las últimas horas, dio cátedra del diseño ideal del pantalón estilo relaxed fit, y cómo lucirlo con las tonalidades más pasionales.

Claudia Villafañe

Los pantalones ideales que impuso Claudia Villafañe para mujeres +60

La moda de la temporada de invierno invita a las celebridades a modificar y poner a prueba sus conocimientos, por el cambio de temperaturas y las tendencias mantenidas. El pantalón es una de las prendas más cómodas e ideales para muchos de los eventos en los que ellos se presenten. Claudia Villafañe es una de las famosas que marcan lo mejor de la moda, siguiendo su claro estilo distintivo y su amor por los colores y estampados originales. Es así como impuso cuatro maneras de lucir el pantalón estilo relaxed fit en mujeres +60, y marcó al favorito de todos.

En sus historias de Instagram, desplegó una competencia de looks que lució en sus distintos momentos de la televisión argentina. Desde match sets sastreros, con camisas abiertas y combinaciones de colores, hasta total denim con parches distintivos, ella siguió una línea en la parte inferior del look al elegir los pantalones relaxed fit y sus diferentes diseños. Los mismos se destacan por ser holgados y cómodos, con siluetas que varían entre el baggy, wide leg y balloon. Con unas zapatillas cómodas y un accesorio que llame la atención, fusionó el estilo urbano para su presentación frente a cámara, luciendo relajada y cómoda, pero con mucho estilo personal.

Los cuatro looks de Claudia Villafañe con el pantalón estilo relaxed fit

Claudia Villafañe: la reina de las estampas y los matching sets

Claudia Villafañe es una de las celebridades más queridas de los expertos fashionistas porque marca la diferencia entre otras con su estilo llamativo y sus apuestas por los estampados coloridos. Es así como, para todos los eventos, se aleja del clásico conjunto monocromático para darle lugar a los dibujos.

En ocasiones, opta por los conjuntos sastreros de tres piezas. Entre camisas, sacos y pantalones holgados, ella va marcando como una de las maneras de volverse original los matching sets y las estampas, que permiten sobresalir de los clásicos de la moda. Además, no solo se acerca a algunas tonalidades tendencia, sino también que le da lugar a aquellas llamativas para que se luzcan frente a las cámaras de televisión.

Claudia Villafañe, las estampas y los matching sets

Es así como, en sus looks, Claudia Villafañe da cátedra de cómo lucir el pantalón estilo relaxed fit en mujeres +60, imponiendo lo holgado como el favorito de todos y la tendencia urbana a repetir en la nueva temporada. Los expertos de la moda no tardaron en destacarlos, y sus seguidores se vieron fascinados por las apuestas de distintos diseños y mismo objetivo que tuvo la empresaria. Nuevamente, demostró ser una reina entre estampas y originalidad, buscando la fusión de la comodidad y lo diferente.

A.E