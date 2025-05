Las redes sociales son un método para las celebridades de crecer cada día más dentro de la industria del arte. En las últimas semanas, Mia Saguier Marcuzzi, una joven actriz y cantante argentina, se hizo viral en TikTok gracias a su gran parecido con Britney Spears. La artista no solo comparte su estilo de moda con la cantante, sino que también se produjo para demostrar que es una gran interprete. Por eso, muchos usuarios comenzaron a destacarla como una posible protagonista para la biopic de la diva de los 2000.

¿Quién es Mía Saguier Marcuzzi, la "doble" de Britney Spears?

Con solo 21 años, y una mente llena de sueños y proyectos, Mía Saguier Marcuzzi se volvió tendencia en las últimas semanas, gracias a su talento y gran parecido con la icónica Britney Spears. En su cuenta de TikTok, la joven compartió un video donde mostraba cómo cambiaba sus rulos rubios y su ropa comfy, y mostraba lo mucho que lucía como la cantante de los 2000 que marcó tendencia en la moda del momento y en la industria musical. Los comentarios no tardaron en llegar y el sueño de que llegue a la gran producción que Universal Pictures tiene planificada comenzó a crecer.

Mía es la hija de Fernán Saguier, director del diario La Nación, y de Pamela Marcuzzi, diseñadora de joyas de “La Mèdaille” y gran amiga de la ex Primera Dama, Juliana Awada. Desde pequeña demostró su amor por la moda y la música y, según como contó a CARAS en el 2023, siempre busca fomentar el ser uno mismo. "Soy música y también soy moda. Necesito siempre estar creando. Yo sé que tengo una vocación marcada desde chica, pero creo que un artista siempre necesita estar creando para sentirse realizado", expresó en una de sus vacaciones.

Marcuzzi tuvo la oportunidad de formarse en la prestigiosa academia NYU Tisch School of the Arts de Nueva York, y trabaja como modelo en una reconocida agencia. En su cuenta de Instagram, cuenta con una comunidad de más de 19 mil seguidores, mientras que en Tiktok superó los 80 mil. En sus fotos, se muestra disfrutando de la Gran Manzana, aunque en ocasiones vuelve a Buenos Aires para reencontrarse con sus amigos y familia.

Su próximo objetivo es protagonizar la biopic "The Woman in Me", basada en las memorias que la propia Britney Spears escribió sobre su vida. La audición en TikTok de Mía Saguier Marcuzzi superó los 13 millones de reproducciones, generando un notable apoyo de los fanáticos de la cantante y de los argentinos, y demostrando su gran talento. A pesar de la competencia, incluyendo a la actriz de 21 años Kylie Schultz, en una entrevista con el Daily Mail, expresó: "Haré todo lo que pueda para que me elijan".

