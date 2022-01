Mica Tinelli retrasa su viaje a México para reencontrarse con Lisandro López

Tras la venta de Boca Juniors al Xolos de Tijuana, Lisandro López se instaló en México a la espera de la llega de su novia, Mica Tinelli, que anunció en redes que el reencuentro deberá esperar.

“Voy a responder lo siguiente, porque me ponen ‘éxitos en esta nueva aventura’, ‘buen viaje’... Me volví de Uruguay, yo estoy en Buenos Aires, pero todavía no me voy para México a ver a Lichi. Falta un poco, porque antes tengo un viaje, que lo tengo planeado hace un montón”, escribió la empresaria.

La llegada de Mica a México tendrá que esperar, aunque sin fecha definida aún. Se cree que el viaje programado es para tomar ideas y comprar materia prima para la colección otoño-invierno de “Ginebra”, que, una vez instalada en Tijuana, dirigirá a la distancia.

Sobre su futuro en México poco se sabe, aunque ya dejo en claro que no viajará sola. “Me tengo que organizar con los perros, que los voy a llevar”, reveló.

El apoyo de Mica Tinelli a Lisandro López

En medio de la noticia por el pase del "Licha", Mica Tinelli utilizó sus redes sociales para darle todo su apoyo a su novio. Hincha fanática de Boca, la hija de Marcelo Tinelli le agradeció a través de Instagram 'stories'.

El apoyo de Mica Tinelli a Lisandro López.

"Gracias por defender la camiseta como un hincha", escribió Mica junto a una foto del deportista. "Sos el mejor", agregó en otra publicación con una foto de su pareja en la cancha.