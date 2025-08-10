Carolina de Mónaco, a sus 68 años, impactó con su look juvenil y relajado: jean y zapatillas en un evento oficial

Carolina de Mónaco volvió a ser protagonista en un evento, acaparando las miradas por su atuendo casual y veraniego. A sus 68 años, la princesa impactó con un look juvenil y relajado durante la segunda edición del Tour de l’Espoir, un evento solidario celebrado en Mónaco a finales de junio que reunió a coleccionistas de autos, filántropos y amantes del motor con un objetivo benéfico: recaudar fondos para la investigación y el tratamiento del cáncer infantil.

Bajo el Alto Patrocinio del príncipe Alberto, y a beneficio de la Fundación Flavien y Enfance et Cancer, la cita se extendió durante tres días, combinando desfiles de automóviles de lujo y deportivos, encuentros con pilotos y subastas solidarias. La presencia de Carolina, junto a su nieto Raphaël Elmaleh, añadió un ingrediente familiar a la jornada.

Carolina de Mónaco se presentó luciendo jean y zapatillas en un evento oficial

Siempre con su estilo atemporal, la princesa optó por una camisa azul a rayas holgada, jeans blancos y zapatillas deportivas, un conjunto que transmitía frescura y practicidad sin perder el sello chic que la caracteriza. El cabello suelto y unos lentes de sol completaron un look perfecto para disfrutar de actividades al aire libre en pleno verano mediterráneo.

En una de las postales del evento, se la ve posando junto a Raphaël y un grupo de asistentes, algunos de ellos vestidos con trajes en blanco y azul marino, todos sonriendo bajo el cielo despejado. En otra imagen, Carolina sostiene un ramo de flores y se ubica frente a un panel con logotipos de marcas automovilísticas de prestigio como Ferrari, Aston Martin y Rolls-Royce, símbolo del atractivo de esta cita para los aficionados al motor.

La princesa no se limitó a posar para las cámaras en el evento: conversó con organizadores, saludó a participantes y compartió momentos distendidos con su nieto. Su actitud relajada y personalidad volvieron a mostrar la imagen de una figura que, más allá de la formalidad del título de royal, mantiene un vínculo directo con las causas que apoya.

El balance del Tour de l’Espoir fue más que exitoso: según los organizadores, se recaudaron fondos significativos que permitirán financiar investigaciones médicas y programas de apoyo a familias con niños enfermos. Y si bien el evento tuvo un claro fin solidario, el paso de Carolina de Mónaco dejó también una lección de estilo: la elegancia auténtica puede ser tan sencilla como una camisa, un jean y unas zapatillas.

F.A