Mica Vázquez y Fernando Gago mantuvieron una relación durante tres años. La actriz, que pronto cumplirá 37 años, en ese entonces tenía 19 y se mudó a España para seguir los pasos de su pareja, quien jugaba al fútbol en el Real Madrid. Allí, según contó a Infobae la ex Chiquititas, se puso a estudiar una carrera terciaria de producción y dirección de cine, radio y TV y meses antes de recibirse, se separó del deportista.

Mica Vázquez y Fernando Gago.

"No estuvo cuando me recibí porque nos habíamos separado dos meses antes. Estuvimos tres años y nos separamos", comenzó contando la actriz a Tatiana Schapiro. Y agregó: "Le pregunté si me podía quedar en la casa un mes más hasta que terminara de estudiar, porque estaba haciendo las prácticas en Antena 3. Me quedaba cerca y entraba a las 5:30 de la mañana. Me dijo que sí y se alquiló un departamento". Luego, la ex de Fernando Gago indicó: "Me quedé más tiempo, porque después de recibirme estuve varios meses reorganizando mi vida, hasta que decidí no estar más en esa casa porque me traía un montón de recuerdos".

Su amiga famosa que la ayudó

Seguido a esto, Mica Vázquez señaló en la entrevista que se quedó como ocho meses más. "Vino Brenda Gandini para ayudarme a embalar la casa. Yo estaba destruida y viajó desde Buenos Aires para ayudarme a armar todo. Dejamos todo en el departamento nuevo que había alquilado y nos fuimos de viaje".

Mica Vázquez y Brenda Gandini.

Mica Vázquez y Brenda Gandini se hicieron muy amigas en los proyectos de Cirs Morena. Ambas actuaron en Floricienta y en Chiquititas.

Por eso, siempre estuvieron en los momentos más importantes de sus vidas, como cuando la ex de Fernando Gago se casó (en dos oportunidades), los embarazos, los nacimientos de sus hijos y, por supuesto, sus cumpleaños.