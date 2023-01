Mica Viciconte contó cómo le gusta pasar el día de playa

Mica Viciconte y Fabián Cubero se encuentran disfrutan de las playas de Mar del Plata, de donde son oriundos, y la ex participante de Combate contó cómo le gusta disfrutar el día de playa y confesó cuántas horas disfruta de ella.

La panelista de Ariel en su Salsa, sorprendió a sus compañeros cuando les comentó que suele quedarse 12 horas en la playa y organiza los horarios en base a las bebidas que va a consumir. “Voy muy temprano a la playa, tipo nueve de la mañana y ya estoy con el mate. Al mediodía ya arranco con otro tipo de bebida y a la tarde me como unos churritos”, explicó Viciconte.

Mica Viciconte en Mar del Plata

Luego de terminar con el horario del mate, Mica asegura que prefiere la cerveza antes que cualquier trago para disfrutar del almuerzo playero. "Una cervecita. Piña colada no, prefiero una buena hamburguesa y una buena cerveza", continuó explicando Viciconte. Pero no todo es color de rosa, y es que la panelista no logra ponerse de acuerdo con Fabián Cubero a la hora de darse un chapuzón.

Mica Viciconte con su hijo Luca en Mar del Plata

Resulta que al ex jugador de futbol no le gusta tanto mojarse y prefiere quedarse con su hijo Luca haciendo castillos de arena. "Yo me meto al agua todo el tiempo y me quedo hasta las nueve de la noche. Me quedo en la carpa todo el día", finalizó Mica Viciconte mientras explicaba todos los recaudos que emplea por Luca.

Mica Viciconte tuvo un accidente doméstico

Mica Viciconte y Fabián Cubero se encuentran disfrutando de sus vacaciones en Mar del Plata, pero un desafortunado evento alteró la paz de su relajación total. Mica Viciconte sufrió un trágico accidente por el que terminó en el piso. La panelista de Ariel en su Salsa quiso levantar el mordillo de Luca, un juguete de su bebé, cuando golpeó la cabeza contra la punta del freezer mientras se levantaba, el golpe fue tan fuerte que le generó un chichón en la zona del golpe. Sin embargo, en medio de risas y burlas amorosas, Fabián Cubero comunicó la tragedia a través de una historia de Instagram.

OL.