Mica Viciconte habló sobre un posible acuerdo prematrimonial con Cubero

Desde que comenzaron su romance, Mica Viciconte y Fabián Cubero comprobaron que su relación es más sólida que lo que algunos creían y cada día apuestas a más. La pareja recién acaba de mudarse a una lujosa casa ubicada en un country de la zona norte de la provincia de Buenos Aires y están en pleno proceso de decorar la casa, algo que la panelista comparte en sus redes sociales.

En medio de este enorme paso como pareja, Mica fue indagada en Pampita Online sobre la posibilidad de pasar por el altar con Cubero y todo lo que eso conlleva, en particular sobre los contratos prematrimoniales que los famosos suelen firmar para proteger su patrimonio.



Todo comenzó cuando en el programa debatían sobre la disputa en el divorcio entre Cau Bornes y Valeria Lynch. “Bueno, pero si queremos ser feministas y queremos ponernos siempre en el lugar de igualdad, cuando le toca al hombre también le toca. La ley corre para los dos lados. Así que bueno, lo que toca, toca. Mejor se organizan antes”, opinó Pampita sobre el caso que se debatirá en la Justicia.

Luego, se dirigió a su panelista: “Vos, Mica, ¿firmarías división de bienes? ¿Te animarías?”, le preguntó la conductora sin tapujos y Viciconte, que se destaca por no tener pelos en la lengua, indagó. respondió: “Eh… no sé, debería hablarlo. Pero si él me lo propone, me parece que está bien. No hay drama”.