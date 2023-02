Mica Viciconte compartió en sus redes sociales imágenes de su paso por la peluquería para cambiar su look y mimarse un poco.

De esta manera entonces, la modelo fue subiendo el paso a paso en sus Historias de Instagram y contaba lo que se iba haciendo.

Mica Viciconte mostró su cambio de look: "Chapa y pintura"

"Hoy chapa y pintura. Así empecé, así seguí", comenzó escribiendo Mica Viciconte. En las fotos se la veía en el sillón de la peluquería primero haciéndose color y luego con el peluquero haciéndole un corte.

Finalmente, la pareja de Fabián Cubero contó todo lo que le hicieron: "Manos y pies, tintura, baño de crema y corte. Completa".

Además, mostró el resultado final de su pelo. De esta manera, Mica Viciconte mostró que quedó más rubia y con un corte más parejo.

Mica Viciconte.

Mica Viciconte: uno de sus cambios de look más recordados

En agosto pasado, Mica Viciconte también pasó por la peluquería y decidió realizarse un nuevo peinado.

Fue así que la modelo lució un nuevo flequillo que hasta fue llevado a encuesta. Su compañero Nico Peralta subió una serie de Historias a su Instagram y preguntó a sus seguidores qué opinaban del nuevo look de la mamá de Luca Cubero.

"Hoy me cambiaron a la compa Mica Viciconte. ¿Les copa su look?", preguntó el periodista. Y las opciones de respuesta eran: "Me va el look fleco nuevo" y "Prefiero a la Mica de siempre".

Luego, Nico Peralta subió una foto con su compañera y escribió: "Acá con la chica del flequillo".

Por su parte, la pareja de Fabián Cubero también mostró en una serie de Historias de Instagram su nuevo look con flequillo.

El nuevo flequillo de Mica Viciconte se trataba de un peinado, no de un corte. Es decir, es un falso flequillo. Parte de su pelo estaba peinado hacia adelante. Esta es una buena opción para probar un look sin tener que esperar a que crezca el cabello. El resto del pelo lo llevó atado con una cola alta.