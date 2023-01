Mica Viciconte abrió la posibilidad de enviarle preguntas a través de las Historias de Instagram. Allí recibió consultas de todo tipo, especialmente sobre crianza y maternidad. Es que la modelo fue mamá hace casi nueve meses de Luca, fruto de su relación con Fabián Cubero y desde ese entonces comparte su día a día con el bebé y su pareja.

"¿Qué es lo más fácil/difícil de ser mamá?", le preguntó un seguidor. Y la influencer respondió: "Lo más fácil es que con amor todo se puede. Lo más difícil es dormir cortado y sus enojos jajaja".

Luego, otro follower le consultó cómo la trata la maternidad. Mica Viciconte señaló: "Creo que bien. Hay momentos que estamos más cansados que otros pero amo esto que estoy viviendo".

Por último, la mamá de Luca Cubero contestó sobre su relación con Fabián Cubero. "Luca modificó la relación tuya con Fabián?", decía la pregunta. "No modificó absolutamente nada. Trajo unión y paz", aseguró.

Mica Viciconte y Fabián Cubero construyen su nuevo hogar en un reconocido y lujoso barrio

La pareja dio un paso más en su relación y, luego de que Mica Viciconte admitiera que le gustaría tener un segundo hijo con Fabián Cubero, compartieron en sus redes la primera fotografía sobre la casa que están construyendo en el barrio privado de Nordelta.

Mica Viconte y Fabián Cubero se muestran muy enamorados en las redes sociales y muy felices con su primer hijo que ya está a punto de cumplir un año. A su vez, Mica también tiene muy buena relación con las hijas de Cubero, lo que causa la furia de la madre de las pequeñas, Nicole Neumann, quién tendrá que tragarse los disgustos ya que Viciconte y Cubero están construyendo su casa muy cerca de la casa de la modelo.

Al parecer, Nicole Neumann no disfruta ver a sus hijas disfrutando el tiempo que pasan con Mica Vicionte y su medio hermano, Luca Cubero. Sin embargo, la pareja de la ex participante de Combate y el ex jugador de futbol le restaron importancia a la actitud de Nicole y no lo consideraron determinante a la hora de definir la ubicación de su nuevo hogar.

Mica Viciconte y Fabián Cubero dejarán atrás su casa en Escobar y pasarán a disfrutar de un lugar mucho más privado. Si bien la casa se encuentra en pleno proceso de construcción, Viciconte y Cubero eligieron situarla en el Barrio Castaños. Mientras que el hogar de Nicole Neumann se encuentra en el barrio Villanueva, uno de los sectores de más alto nivel de Nordelta.