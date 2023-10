Mica Viciconte, la pareja de Fabián Cubero, papá de Indiana Cubero, comentó sobre la tensión que envuelve la relación entre Nicole Neumann y la joven.

A pesar de que hay quienes sugieren que ha habido un acercamiento entre madre e hija, otros argumentan que la celebración del cumpleaños de 15 de Indiana en un bowling junto a su padre y Viciconte apunta en otra dirección.

Durante una entrevista con Intrusos, Mica Viciconte abordó el tema sin mencionar explícitamente a las partes involucradas, ya que eso fue lo que se solicitó específicamente desde el ámbito legal.

Qué dijo Mica Viciconte acerca del enfrentamiento entre Nicole Neumann e Indiana Cubero

En Intrusos, la mamá de Luca Cubero señaló que todo transcurrió con normalidad en la celebración del cumpleaños de Indiana. No obstante, al consultarle sobre la situación, indicó que no se extendería más sobre el tema. También hizo alusión a las críticas que recibe cuando emite opiniones o realiza declaraciones públicas, y comentó: "No puedo hablar y cuando digo algo, siempre se me recrimina, se dice algo que no es, así que vivo la vida misma".

"Hice un posteo sobre el día de la madre y se me quejaron también. Una no puede poner absolutamente nada”, añadió y luego, cuando le preguntaron si podía hacer algo para ayudar a que la relación entre Indiana Cubero y Nicole Nicole Neumann mejore, expresó: “No es algo que me involucre a mí".

Mica Viciconte, además, hizo una reflexión sobre la importancia de escuchar a los niños en situaciones de conflicto familiar. "A veces, y hablo en general, dicen que los chicos son influenciados, que esto, que lo otro… No hablo de este caso puntual, pero los chicos hablan, tienen voz. A veces también hay que escuchar", declaró con firmeza.

