El pasado miércoles marcó el cumpleaños número 15 de Indiana Cubero, donde la adolescente optó por festejar junto a su padre, Fabián Cubero, su pareja, Mica Viciconte, y sus hermanos, Luca, Sienna y Allegra, en un animado día de bowling. Sin embargo, su madre, Nicole Neumann, no estuvo presente en la celebración ya que su relación con la joven se ve atravesada por conflictos personales.

Que hacía Nicole Neumann mientras Indiana Cubero festejaba sus 15 con Fabián Cubero

Nicole Neumann llevó a cabo una charla en vivo a través de su cuenta de Instagram sobre la concientización de la adopción, al mismo tiempo que se realizaba el festejo de Indiana Cubero. La modelo invitó a sus seguidores a participar de una conversación en conjunto con un perfil, en relación con la adopción de niños mayores y su responsabilidad.

A pesar de no estar presente en el cumpleaños de Indiana Cubero, Nicole Neumann expresó sus felicitaciones en las redes sociales con un emotivo mensaje, y su hija respondió con un "me gusta". ‘Quien me dio el título de mamá, felices 15, mi reina. Quien me mostró ese sentimiento de amor incondicional por primera vez en mi vida. Que seas siempre muy feliz, te amo’, publicó la modelo en un tierno posteo.

P.C