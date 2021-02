Mica Viciconte tomó una decisión que podría romper el corazón de Fabián Cubero

Mica Viciconte sorprendió al revelar que no se quiere casar con Fabián Cubero. Si bien hoy en día la pareja vive en una hermosa casa y adoptaron un perro, se ve que la idea de matrimonio aún es muy lejana.

En el ciclo de Guido Kaczka, antes de participar de un juego, ella se persignó dando pie para que el conductor indagara si era o no muy creyente: "En realidad me hago siempre la señal de la cruz, creo pero no soy de rezar... ¿si Cubero es creyente? No sé, nunca se lo pregunté".

Acto seguido, Guido le preguntó si le gustaría pasar por el altar: "No, no... tenemos otras prioridades como formar una familia o tener un hijo. Si nos casamos, más que por la iglesia es por la fiesta", remató divertida.

Hace poco, Mica había hablado sobre la maternidad en el ciclo 'Agarrate Catalina'. "El deseo está, me encantaría ser mamá. Lo elijo a él porque lo conozco como padre y me encanta cómo es y eso me da mucha tranquilidad. Es divertido, excelente persona, a veces es tan bueno que se pasa, como padre lo admiro. No le gusta discutir, no me deja discutir, a veces necesito una descarga. A veces es demasiado bueno y eso nos trae alguna pelea tonta", aseguró.

El apasionado mensaje de Fabián Cubero a Mica Viciconte de vacaciones en Mar del Plata

Viven enamorados y no lo ocultan ni un segundo. Todo lo contrario, Fabián Cubero y Mica Viciconte no sólo manifiestan su amor a cada rato sino que también lo hacen publico mediante sus cuentas en las redes sociales en con millones de seguidores. Luego de contarle a CARAS en exclusiva desde México, donde estuvieron de vacaciones que querían tener un hijo, ahora la pareja viajó a Mar del Plata para encontrarse con la ciudad natal de ambos y él le dedicó un apasionado mensaje que tiene mucho que ver con el balneario argentino.

Con una foto de los dos luciendo sus increíbles figuras en la arena de un día soñado en "La Feliz" el le escribió: "MDQ. Nuestra tan linda ciudad... Cómo no te conocí antes, estando tan cerca @micaviciconte" haciendo referencia a que ambos nacieron en la misma localidad y tienen familia allí. Ella por supuesto respondió a la publicación con una lluvia de emojis de corazones.

La pareja viajó por tan sólo unos días para justamente visitar a sus familias, los padres de ambos viven en Mar del Plata y sus hermanos y sobrinos también. Mirá el posteo de "Poroto".