Milagros Maylin es la pareja de Horacio Rodríguez Larreta, tiene 37 años y es la secretaria de Bienestar Integral en el gobierno de CABA.

A pesar de mantener su perfil bajo, a partir de octubre las miradas se posaron hacia ella cuando el jefe de gobierno porteño confirmó su relación en un mano a mano exclusivo con Luis Novaresio, en el ciclo “Más Entrevistas” por el canal LN+.

"Me enamoré, estoy muy feliz" fueron las palabras del mandatario porteño para confirmar este romance. "Siento que me desestructura, que me hace muy bien, tiene una gran energía positiva”, agregó luego sobre esta relación.

Los mejores outfits de Milagros Maylin para el trabajo

A pesar de mantener un bajo perfil en redes sociales, Milagros Maylin suele compartir videos e imágenes de su trabajo como Secretaria.

Los mejores outfits de Milagros Maylin



De esta manera, se puede ver a la novia de Horacio Rodríguez Larreta con un look casual e informal que combina piezas formales con zapatillas. La funcionaria elige jeans, blazer, botas de caña corta y zapatillas. También, prefiere las camisas de colores básicos como blanco o negro y los pantalones símil cuero.

Los mejores outfits de Milagros Maylin para el trabajo



El maquillaje es parte fundamental en su look pero no es lo que más resalta: para el día a día, Milagros Maylin prefiere los tonos nudes para levantar sus rasgos naturales.

Los mejores outfits de Milagros Maylin para el trabajo



Los preferidos de Milagros Maylin para la noche

Desde que comenzó su relación con Horacio Rodríguez Larreta, Milagros Maylin participó junto a él de dos eventos que trascendieron mediáticamente.

Milagros Maylin en el casamiento de su hermana Maga junto a Horacio Rodríguez Larreta.

La pareja asistió a la boda de su hermana "Maga" Maylin, quien se casó en inicios de marzo con Manuel Benítez. Para esa ocasión, Milagros eligió un vestido bordado, color verde esmeralda con transparencias y una capa negra para completar.

Milagros Maylin en la boda de María Eugenia Vidal con Quique Sacco.

Luego, Milagros Maylin y Horacio Rodríguez Larreta se lucieron en la boda de María Eugenia Vidal y Enrique Sacco, donde la rubia optó por el negro y las transparencias. En ambos eventos, la funcionaria también lució el pelo suelto con ondas rotas.

AL.M