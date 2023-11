Milett Figueroa es una de las nuevas figuras del mundo del espectáculo argentino que llama la atención del público y genera intriga sobre su pasado viviendo en Perú, su país natal. La modelo, que supuestamente sale con el conductor del certamen de baile, participó de un concurso de belleza que dejó a su país en lo más alto.

El importante concurso que ganó Milett Figueroa en 2016 y que nadie sabía

Figueroa es una reconocida actriz y modelo peruana con una larga trayectoria en el mundo artístico. La joven de 31 años se instaló en Buenos Aires para participar del Bailando 2023 y sin pensarlo quedó flechada por uno de los conductores más importantes del país. Pero no es la primera vez que participa de un concurso ya que fue la ganadora de uno de belleza.

Según los portales peruanos, durante su carrera participó varios concursos donde obtuvo buenos resultados, pero jamás clasificó para Miss Universo. Milett viajó hacia Corea del Sur en el año 2016 para representar a su país en el Miss Supertalent of the World 2016. Su representación causó polémica ya que no había sido ella quien se consagró como "Miss Perú", pero la encargada de elegir representante consideró que la morocha encajaba increíble para el puesto.

Milett Figueroa como Miss Supertalent Perú

Milett Figueroa

"Si tenemos la oportunidad de ir con una carta como Milett, pues vamos. Yo detesto perder. Y si llevan la banda de Perú, me molesta más”, expresó la representante en aquel año. El objetivo de la competencia era demostrar las habilidades para el modelaje, el canto y el baile, todas las aptitudes que supo demostrar ya que fue la ganadora del certamen y declarada como Miss Supertalent Perú 2016.

Durante la competencia obtuvo varios títulos, ser imagen de las Olimpiadas de Invierno Pyeongchang 2018, en Corea del Sur y de una marca coreana de cosméticos y acreedora de 3.000 dólares en premios según el portal La República, y se quedó ocho semanas en el país para formar un grupo de pop. Sin embargo, en la actualidad Milett Figueroa pone todo de sí para triunfar en el reality argentino.