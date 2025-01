La China Suárez está viviendo a fondo con su increíble romance con Mauro Icardi, con claras intenciones de trasladarse a vivir con él y sus hijos cuando al futbolista le toque retornar al club turco para proseguir con su recuperación. En medio de las negociaciones que mantiene con sus exparejas para mudarse con los menores, se filtró la millonaria cuota alimentaria que Benjamín Vicuña le paga todos los meses.

Benjamín, Magnolia, Amancio Vicuña y China Suárez

La "millonaria" cuota alimentaria que Benjamín Vicuña le paga a la China Suárez

Mientras la China Suárez disfruta cada momento de su relación con Mauro Icardi, se conoció que la actriz está iniciando negociaciones para irse a vivir con su pareja y sus hijos a Turquía en las primeras semanas de marzo. Para lograr esto tiene que negociar con sus exparejas, Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré, en lo que según explicó Yanina Latorre, es un gran conflicto.

Mauro Icardi y China Suárez

La periodista se encuentra viajando por Miami, disfrutando de sus vacaciones pero siguiendo de lleno cada momento de la novela del verano entre Icardi y Suárez. En medio de las charlas que la actriz mantiene con los padres de sus hijos para irse a vivir a Estambul, se filtró la millonaria cifra que el actor chileno le paga como cuota alimentaria a madre de Amancio y Magnolia.

“La oriental quiere irse a Turquía con el novio nuevo. Claro que en el medio hay descendencia y dos padres, pequeño detalle. La oriental arrancó la negociación con los progenitores”, inició el posteó de Latorre. Por consiguiente, sin ningún tipo de filtro y fiel a su característica de no ocultar nada soltó la gran bomba: “A uno le ofrece USD 4000 de cuota alimentaria a cambio de que la deje irse a vivir a Turquía. El progenitor no quiere que sus chicos vivan en Turquía (Magnolia y Amancio)”.

Yanina Latorre

Aclarando que se trata de la expareja de Pampita, la panelista aseguró que está decidido a pelear para que sus hijos se queden a vivir en el país junto a él, sin importarle seguir pagando o no los estrafalarios cuatro mil dólares. “Ella le dijo textual, tras un ida y vuelta, ella se envalentona rápido: 'Si me dejas llevar a los nenes, mi novio se va a hacer cargo, no me pasas más los USD 4000 y te ahorras los colegios'”, siguió contando Yanina.

Cabe aclarar que los niños arrancarían de cero una vida nueva en Turquía, con nuevo colegio, costumbres e idioma. En su momento a Wanda le costó bastante tiempo lograr adaptarse a ese país, no solo a ella también a los niños. Pero esto habría quedado ahí, ya que según siguió explicando la angelita, el chileno no estaría a favor del traslado, por lo que la China le ofreció 15 días cada uno con los nenes.

Yanina Latorre

Sin duda alguna, esta novela seguirá creciendo con el paso del tiempo hasta que se defina qué pasará cuando en marzo a Mauro Icardi le toque volver a Estambul. Pero el negocio de la China Suárez, para llevarse a sus hijos con ella terminó exponiendo la “millonaria” suma de dinero que Benjamín Vicuña le paga mes a mes como cuota alimentaria.

VDV