Luisana Lopitlato se mantiene muy activa en sus redes sociales, donde, además de mostrar su día a día y pasión por el fitness, deja en evidencia el buen sentido que tiene a la hora de vestir. La modelo constantemente demuestra tener estilo y elegancia cuando se trata de lucir cualquier tipo de prenda. En las últimas horas, la compañera de vida de Michel Buble dejó impactados a sus seguidores al posar con un deslumbrante look nocturno.

Luisana Lopilato

El look nocturno de Luisana Lopilato

No es la primera vez que la ex "Rebelde Way" asombra a su audiencia con los outfits que elige usar. Lopilato en más de una oportunidad dejó en claro que, además de tener talento en el mundo del modelaje y la actuación, también lo tiene para vestir de manera acertada en cada oportunidad. Así lo demostró en una de las publicaciones recientes que ella compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula un total de 6.9 millones de seguidores.

En esa ocasión, Luisana optó por lucir un little black dress, una de las piezas trendy de esta temporada. El vestido era en su totalidad negro, con una falda globo, y tenía frunces a lo largo de toda la prenda. Su escote era recto, pero los breteles finos aportaban un toque de sensualidad. Además, llevaba un cierre en la parte delantera color plata que combinaba a la perfección con el resto del outfit.

Luisana Lopilato vía Instagram

Luisana Lopilato vía Instagram

Para complementar, realzó su look con un peinado relajado, caracterizado por suaves ondas naturales. Para el maquillaje, la artista eligió resaltar el celeste de sus ojos con sombras oscuras en la zona de los párpados, las cuales combinó con un delineado intenso en negro brillante y una sutil máscara de pestañas. También agregó un toque de color en la zona de las mejillas para tener un "efecto glowy".

Luisana Lopilato vía Instagram

Como cierre perfecto de este increíble look, la influencer usó un par de sandalias también total black, de taco alto con detalles de pulsera y un moño brillante en la parte superior, que añadieron un toque de elegancia al fino outfit de noche.

Luisana Lopilato vía Instagram

Luisana Lopilato vía Instagram

De esta manera, Luisana Lopilato demostró una vez más su innato sentido del estilo y buen gusto por la moda. La actriz y modelo posó con un impresionante little black dress que sigue la tendencia de esta temporada.

A.D