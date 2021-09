Mirá el tatuaje que se hizo Paula Morales para cumplir con una promesa que había hecho cuando su padre estuvo internado por Covid

A comienzos de año, Victor Hugo Morales de 73 años fue internado en terapia intensiva por presentar un cuadro de Covid agravado por una neumonía bilateral. Y antes de ser dado de alta en mayo, su hija Paula Morales hizo una promesa si su padre salía de la enfermedad. Ayer a traves de su cuenta de Instagram mostró orgullosa como comenzó a cumplir con una de las promesas.

Feliz de que su padre se haya recuperado, a cuatro meses de haber recibido el alta Victor Hugo, la actriz compartió en las redes sociales de qué manera cumplió con lo prometido: se hizo un significativo y llamativo tatuaje en uno de sus brazos.

"Tattoo adentrooo Este año, cuando mi papá estuvo internado en terapia intensiva hice unas cuantas promesas a cumplir si él salía del covid. Voy cumpliéndolas de a poco; este tatuaje (que tiene su historia y algún día les contaré) era una de ellas. Gracias @emmanuelgiocotattoo. No podría haber elegido mejores manos para mi primer tattoo. Si algún día piensan en tatuarse y no saben con quien, no duden en llamarlo. Entendió desde el minuto 0 lo que quería, me mandó miles de diseños y en un ida y vuelta de unas semanas, terminamos acá".

Paula Morales tras los dichos de Inés Estevez: "Durante años soporta mentiras y descalificaciones"

Desde que se separaron en 2013, la relación de Inés Estevez y Fabián Vena no fue la mejor. Por su parte, la actriz siempre que tuvo oportunidad se refirió a su ex de forma descalificativa y hoy, cansado de las críticas, el actor salió a defenderse. Tras su descargo, su esposa, Paula Morales, lo apoyó públicamente y habló, sin tapujos, de Estevez.

“Celebro que por fin Fabián haya hablado, aunque sea solo a través de un comunicado. Podría decir mucho, muchísimo más. Incluso varias veces le han sugerido que fuera por la vía legal”, escribió la actriz en una serie de historias de Instagram que se volvió viral.

Paula Morales, además, destaco su rol de padre de Vida y Cielo, que adoptó junto a Inés Estevez; y Valentino, fruto del amor de Vena y su actual pareja.

“Hace 8 años que comparto mi vida con él y jamás lo escuché quejarse, ni siquiera en la intimidad, de su realidad, de su día a día, que demás está decir que no es un lecho de rosas y a veces no la tiene fácil. Cada uno transita como quiere y como puede los caminos que le tocan”, concluyó la actriz.

FL