Paula Morales tras los dichos de Inés Estevez: "Durante años soporta mentiras y descalificaciones"

Desde que se separaron en 2013, la relación de Inés Estevez y Fabián Vena no fue la mejor. Por su parte, la actriz siempre que tuvo oportunidad se refirió a su ex de forma descalificativa y hoy, cansado de las críticas, el actor salió a defenderse. Tras su descargo, su esposa, Paula Morales, lo apoyó públicamente y habló, sin tapujos, de Estevez.

“Celebro que por fin Fabián haya hablado, aunque sea solo a través de un comunicado. Podría decir mucho, muchísimo más. Incluso varias veces le han sugerido que fuera por la vía legal”, escribió la actriz en una serie de historias de Instagram que se volvió viral.

Paula Morales, además, destaco su rol de padre de Vida y Cielo, que adoptó junto a Inés Estevez; y Valentino, fruto del amor de Vena y su actual pareja.

“Hace 8 años que comparto mi vida con él y jamás lo escuché quejarse, ni siquiera en la intimidad, de su realidad, de su día a día, que demás está decir que no es un lecho de rosas y a veces no la tiene fácil. Cada uno transita como quiere y como puede los caminos que le tocan”, concluyó la actriz.

Inés Estévez habló de su relación con Paula Morales, la actual pareja de Fabián Vena: "Es una pena"

Por primera vez, Inés Estévez contó cómo es el vínculo que mantiene con Paula Morales, quien es pareja de su ex, Fabián Vena, el padre de sus dos hijas Vida y Cielo. Desde las redes sociales, sus seguidores quisieron saber y no dudaron en preguntarle; ella respondió sin filtro.

"¿Te llevás bien con Paula?", le preguntaron sus followers en sus stories de Instagram. Para sorpresa de muchos, Inés no dudó en sincerarse.



Fue entonces cuando Inés Estévez reveló que no tienen relación con la actual pareja de su ex. Y aunque a ella le encantaría que se llevaran bien, hasta ahora esto no fue posible.

La respuesta de Inés Estévez sobre su relación con Paula Morales.

"Prácticamente no nos conocemos. Es una pena. Me encantaría compartir aspectos de la crianza. A veces las cosas se dan como se dan y me limito a aceptarlas", escribió la actriz de forma contundente. ¡Y mega sincera!

Sin embargo, se encargó de hacer hincapié en que con Paula está todo bien: "Esto no es un problema ni una incomodidad, simplemente es así", explicó para dejar de lado cualquier especulación sobre "mala onda" entre ellas.