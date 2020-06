Miriam Lanzoni llora la muerte de un familiar

View this post on Instagram

No te pienso decir adiós porque vas a vivir eternamente en mi corazón abu Nely. Solo partió tu envase. Gracias no me alcanza para tanto amor de abuela, que es ese sentimiento que no se compara con nada... Gracias por mostrarme que una mujer jamas baja los brazos. Porque vos si que fuiste guerrera. Integra. A pura intuición, no necesitaste más que el campo para aprender todo. Que universidad ni que ocho cuartos..... vos si que sabías como salir adelante. Si tuviese que elegir un lugar en el mundo, es el patio y la cocina de tu casa abuela, vos y el abuelo me hicieron vivir la mejor infancia que cualquier niño puede tener. Juro que ustedes eran mágicos. Claro que te voy a extrañar, pero tus abrazos y tus te amo están acá para siempre. Con vos aprendí a cocinar como los dioses, aprendí a coser ropa, a hacer moldes, a hacer tortas y decorarlas, aprendí a criar chanchos y gallinas, aprendí a plantar sandías, aprendí a tejer, a bordar, a atender un negocio, aprendí para que sirve un equeco, aprendí a hacer dulce de leche casero, dulce de zapallo, aprendí que no hay mejor calefacción que la salamandra, aprendi a dar gracias x la comida, a valorar, aprendí que cuando vas al médico tenes que llevar bombacha nueva....aprendí tanto-todo... Gracias por regalarme la mamá mas maravillosa abu. Descansa muy en paz abuelita, que trabajaste muy duro desde que tuviste 5 años hasta los 85..... Lo diste todo! 🧡