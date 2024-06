Contra todo pronóstico, Furia Scaglione ha dejado Gran Hermano. La participante más fuerte y destacada de esta edición fue eliminada el martes por la noche y perdió contra Martín Ku. Ahora, el juego ha quedado despojado de mujeres y solo competirán entre los hombres.

Lo cierto es que Juliana Scaglione fue adorada por un gran fandom llamado Furiosos pero, durante su estancia en la casa más famosa, también causó grandes polémicas y sus actitudes impulsaron debates en torno a si era moral o no que un personaje incorrecto como ella sea ídola en la televisión.

La ex hermanita se enfrentó con casi todos sus compañeros, de una manera iracunda -haciendo honor a su apodo- y muchas veces con grandes demostraciones de violencia. Uno de sus primeros enfrentamientos fue con Williams, conocido como “El Paisa”, a quien Furia le pegó una cachetada.

Las polémicas declaraciones de Furia

Con su amigo Manzana, tuvo idas y vueltas en el vínculo. En una de sus discusiones no dudó en esgrimir insultos homofóbicos: ¡Querés cámara! Quiere cámara el put* este... Sorete, te la voy a dar. No me jodas porque te rompo la cabeza". Algo similar sucedió con Agostina, una de sus amigas más cercanas, a quien amenazó de muerte: “Te voy a matar”. "Afuera te hago mierda".

En cuanto al breve ingreso de Ariel, Furia Scaglione dio la nota con comentarios homofóbicos: “Traigan más comida que este se come todo”, fue uno de ellos. Finalmente, en sus últimos días en la casa dio que hablar al hacer una declaración discriminatoria: “A mí no me podía ni ver. ¿Saben lo que se siente cuando alguien te tiene envidia y bronca? Conectó con toda la casa pero conmigo no. ¿Yo qué tengo? ¿VIH? ¿Tengo olor a mierda? ¿Qué tengo?”.