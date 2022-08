Momi Giardina reveló detalles de su desconocido noviazgo con Martín Bossi cuando era bailarina de Showmatch.

La actriz y humorista contó cómo termino su relación con el actor que duró cuatro años. “A veces yo le decía: ‘Martín ¿me bancas? ¿me enseñas?’. Él me enseñó a hacer a ‘El Chaqueño’ que no me sale, porque yo digo que soy como el marido de Adriana Aguirre, no soy buena imitadora”, dijo en el programa radial Dame Aire.

“Estuvimos casi cuatro años. Fue un amor muy intenso. Era en la época de Showmatch. Fue la única persona por la que tomé antidepresivos”, reveló Momi Giardina sobre su vínculo.

Momi Giardina habló de su relación con Martín Bossi: "Me dejó por..."

Luego, confesó que su relación terminó de la peor manera cuando se enteró de una infidelidad por una revista. “Yo estaba re enamorada, estaba haciendo teatro con Antonio Gasalla en el Teatro Maipo por los 100 años del teatro. Un día antes de una función estaba en el camarín leyendo la revista Pronto y veo: ‘La nueva pareja, Martín Bossi y Fernanda Iglesias’”, disparó sobre el romance de Martín Bossi con la periodista.

Fernanda Iglesias habría sido una de las conquistas de Martín Bossi.

“Martín, mi pareja, mi novio... Él en la plaza con la mina y yo…”, agregó luego y confesó que actualmente mantiene una buena relación con él. "Hoy lo adoro. Un beso a Fernanda", tiró.

Quién fue la última pareja de Martín Bossi

Aunque su vida amorosa se mantiene en la más absoluta reserva, Martín Bossi fue vinculado a diversas mujeres a lo largo de su carrera.

Una de las últimos rumores aseguraron que el actor estaba en pareja con Sol Bardi, una de sus compañeras en Kinky Boots.

Sol Bardi, una de las últimas pareja de Martín Bossi.

“Ellos empezaron a salir a finales del verano, ella estaba en el espectáculo que encabezaba él en Mar del Plata y, cuando Martín pasó a otra obra, ella también se pasó. Él ha sido vinculado con muchísimas mujeres y siempre desmintió todo”, contó el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live.

"Se ven las caras casi todos los días. No sé cómo llevarán esa situación compleja, por cierto", agregó.