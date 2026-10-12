Momi Giardina compartió los mejores momentos de su viaje a Londres junto a su novio, Sebastián Espada: “Te elegiría en todos los viajes”

Momi Giardina compartió los mejores momentos de su viaje a Londres junto a su novio, Sebastián Espada, y acompañó la publicación con una romántica dedicatoria. La actriz, bailarina y conductora mostró algunos de los lugares que visitó en la capital británica y parte de las actividades que realizó durante sus vacaciones.

“Te elegiría en todos los viajes”, escribió la humorista junto al álbum que publicó en sus redes sociales. La selección reunió paseos por las calles londinenses, salidas nocturnas y distintos momentos con su pareja, con quien también se fotografió frente a uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad.

Las románticas fotos de Momi Giardina y Sebastián Espada en Londres

Una de las postales más destacadas fue tomada frente al Tower Bridge, donde Sebastián Espada besó a Momi Giardina en la mejilla mientras ambos posaban para la cámara. El reconocido puente londinense aparece de fondo en una de las fotografías más románticas que la conductora eligió compartir.

Momi Giardina y Sebastián Espada se fotografiaron frente al Tower Bridge durante sus vacaciones en Londres (Instagram)

En otra de las imágenes, los dos aparecen en una calle rodeada de árboles y edificios. Ambos llevan prendas oscuras y anteojos de sol durante el paseo. La escapada también incluyó trayectos en transporte público. Entre las escenas más íntimas del álbum aparece una fotografía tomada frente al espejo de un ascensor: los dos se besan mientras ella sostiene un ramo de flores, en un momento que quedó registrado lejos de los principales atractivos turísticos.

La conductora y su novio compartieron un beso frente al espejo de un ascensor (Instagram)

Los paseos y las salidas nocturnas de Momi Giardina en Londres

Durante su estadía, Momi Giardina también visitó algunos de los tradicionales pubs londinenses. Entre las fotografías aparece el interior de uno de estos establecimientos, con una barra de madera y distintos detalles decorativos. En otra toma, la pareja posa sonrientes con sus bebidas en la mano. Ambos aparecen durante una salida nocturna, en uno de los momentos que la humorista decidió incluir entre los recuerdos de sus vacaciones.

Los dos se fotografieron frente a la entrada de un pub cuya fachada estaba cubierta de flores. La imagen fue tomada de noche y permitió apreciar la decoración del establecimiento, uno de los lugares que visitaron.

La pareja compartió una salida nocturna y posó frente a un pub decorado con flores (Instagram)

Otro de los sitios elegidos por Momi para fotografiarse fue una de las tradicionales cabinas telefónicas rojas. La conductora posó junto a ella con un trench oscuro y anteojos de sol, incorporando a su álbum uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad. Entre las actividades que registró también aparece un paseo en bicicleta. En esa oportunidad, la humorista se fotografió sobre una bicicleta de alquiler, frente a un edificio de ladrillo, con un jean y un atuendo oscuro.

La imagen fue tomada en una calle de construcciones de ladrillo rojizo, un escenario diferente de los puentes y pubs que aparecen en otras fotografías. Allí, la mamá de Juli Castro posa sobre la bicicleta, con una mano apoyada en el manubrio.

Momi Giardina también se fotografió sobre una bicicleta de alquiler durante su viaje a Londres (Instagram)

Además de los momentos junto a Sebastián, Momi Giardina mostró algunos de los conjuntos que eligió para recorrer la capital británica. En una de las fotografías aparece con una prenda negra y unos anteojos de sol. La conductora posó con ese vestuario frente a una cabina de teléfonos.

Sumó un abrigo oscuro que mantuvo la combinación de prendas negras que eligió durante la caminata. En otra imagen aparece con un gorro y un vestuario moderno, caminando por lacalles de la ciudad. Las fotografías permiten entender cómo fue el recorrido completo de la humorista durante sus vacaciones.

Momi Giardina mostró algunos de los conjuntos que eligió para recorrer la capital británica (Instagram).

La historia de amor entre la pareja se remonta a 2024, cuando se conocieron durante las transmisiones de Nadie dice nada desde Pinamar. El chef participó de una emisión del programa en la que coincidió con la actriz y humorista. Aquel encuentro fue el punto de partida de su vínculo. Con el tiempo, ambos comenzaron a compartir distintos momentos de su relación en las redes sociales, donde también aparecieron registros de sus experiencias y viajes.

El viaje a Londres dejó una nueva muestra de la relación que Momi Giardina y Sebastián Espada comparten en las redes sociales. Entre las fotografías que eligió publicar, la conductora incluyó una selfie de ambos frente a una puerta verde, una de las escenas que acompañaron su romántica dedicatoria.