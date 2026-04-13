Momi Giardina mostró su talento como bartender: risas, look chic y diversión en una noche especial

Momi Giardina sorprendió a sus seguidores al mostrar un talento oculto, en una salida especial con amigos y otras celebridades. La conductora de Luzu TV se animó a cruzar al otro lado de la barra y ser bartender por solo una noche, provocando las risas de sus seres queridos. En un bar de Palermo, marcó un look chic y demostró sus capacidades dentro del mundo de las bebidas alcohólicas, robándose los aplausos y halagos de todos.

La especial noche como bartender de Momi Giardina / Créditos: Prensa CoChinChina

La noche especial de Momi Giardina como bartender: risas, look chic y diversión

Este sábado 11 de abril, uno de los bares más influyentes de Palermo volvió a abrir sus puertas, desplegando una noche a puro glamour, risas y celebridades de lujo. CoChinChina dejó en claro su posición en el ranking The World’s 50 Best Bars, como uno de los mejores del mundo, e impulsó una dinámica denominada “Nunca estuve detrás de la barra”. En la misma, invitan a celebridades a demostrar sus talentos detrás de la barra, esta vez con Momi Giardina como protagonista de la escena.

La especial noche como bartender de Momi Giardina / Créditos: Prensa CoChinChina

La actriz y conductora de Luzu TV llegó al lugar con su mejor sonrisa y carisma y se robó el estrellato de la noche. Durante unas horas, logró fotografiarse con amigos presentes y bailar algunos de los éxitos nocturnos. Sin embargo, en medio de la noche, llegó su momento de brillar detrás de la barra. Acompañada por profesionales, combinó coctelería, improvisación y humor, apostando una faceta distinta, interactuando con el público y sumándose al ritmo de lo que es un bar en tiempo real.

Como cierre de la noche, presentó su propio cóctel, desarrollado junto a Inés de los Santos y el equipo de CoChinChina: “Fanfarrona”. Según lo describieron los presentes, fue un trago que equilibra acidez, fruta y estructura a partir de una combinación de tequila Espolón blanco, yuzu, ciruela, reducción de vino tinto y espumante extra brut. La noche de Momi Giardina fue un completo éxito y demostró nuevos talentos frente a las celebridades.

La especial noche como bartender de Momi Giardina / Créditos: Prensa CoChinChina

El look black and white de Momi Giardina para ser bartender

Momi Giardina no solo deslumbró en la noche del sábado en Palermo por sus talentos detrás de la barra. La actriz y conductora de Luzu TV marcó la tendencia con un look canchero y perfecto para una salida glamourosa en la Ciudad de Buenos Aires. Para la ocasión, buscó la tendencia del black and white, y apostó por un pantalón sastrero holgado. En la parte de arriba, eligió una prenda que le sea cómoda y canchera, para poder realizar los tragos de la noche, y se la jugó por un top total white, bien ceñido al cuerpo, y con escote en V en la parte superior e inferior del cierre central.

La especial noche como bartender de Momi Giardina / Créditos: Prensa CoChinChina

Momi Giardina se robó la atención en CoChinChina al mostrar sus talentos como bartender, en una noche especial para ella y las celebridades presentes. Las fotos se viralizaron y sus seguidores no dudaron en destacar su carisma y actitud para todo lo que se propone. Entre risas, un look chic y diversión, dejó en claro cómo pasar una noche especial, apostando a probar nuevos ámbitos y dejando su marca con un trago de su autoría.

Créditos: Prensa CoChinChina

A.E