Al verlas parecen hermanas, pero son madre e hija. Momi Giardina (44) y Juli Castro (22) pasaron unos días en Miami para vivir la cobertura del Mundial 2026 e integraron la delegación de Luzu TV para transmitir en el programa Nadie Dice Nada.

Además de compartir una estadía plagada de entrevistas, anécdotas, humor y mucha alegría, las dos deslumbraron en la playa con microbikinis y disfrutaron juntas de distintos rincones de South Beach.

Momi Giardina y Juli Castro en Miami

Momi Giardina y Juli Castro en Miami: las mejores fotos del viaje

Junto al equipo de periodistas, cantantes, actores e influencers que integran el ciclo de streaming de Luzu TV, como Nicolás Occhiato, Flor Jazmín Peña, Ángela Torres, Marcos Giles, Santi Talledo y Martín Garabal, transmitieron toda su frescura desde Nadie Dice Nada.

Momi Giardina y Juli Castro disfrutaron del Mundial 2026

Madre e hija disfrutaron de cada emisión y, una vez terminadas las transmisiones, se refrescaron en la piscina de la casa o en el mar para combatir las altas temperaturas, que rozaron los 40 grados de sensación térmica.

El viaje de Juli Castro también tomó notoriedad en las redes sociales cuando se viralizó que había reservado mal su pasaje de regreso, lo que le permitió quedarse unos días más en Estados Unidos.

Momi Giardina con Flor Jazmín, Angela Torres y Marcos Giles

La frescura y el desenfado que caracterizan a Momi Giardina hacen que sea una de las figuras más queridas por los seguidores del programa. "No puedo ser más feliz junto a este equipo hermoso. Pasamos días luminosos, de un enriquecimiento espiritual y un crecimiento de encanto. Y pude disfrutar de Miami con mi hija. No puedo pedir más. Disfruté absolutamente todo", expresó.

Momi Giardina en Miami

Además, contó que a su regreso compartiría una cena con su hija y con su expareja, el actor y productor Diego Castro. "No funcionábamos como pareja, pero como padre y como amigo es increíble, es mi familia. Lo que nos unió y nos unirá de por vida es el amor por nuestra hija. Somos muy felices con nuestro actual vínculo", aseguró.