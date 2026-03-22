Momi Giardina festejó su cumpleaños con un audaz look total black

Con una impronta urbana y muy alineada con las tendencias, Momi Giardina celebró su cumpleaños con un look total black que no pasó desapercibido. En un festejo que reunió a amigos, figuras del streaming y excompañeros de MasterChef Celebrity, la influencer apostó por un estilismo audaz que combinó sensualidad y actitud.

Momi Giardina

Momi Giardina celebró su cumpleaños con un audaz look total black

Para la ocasión, Momi Giardinahttps://caras.perfil.com/noticias/celebridades/momi-giardina-tuve-un-ataque-de-panico-despues-de-masterchef.phtml eligió un bralette de encaje negro como pieza protagonista, una de las claves del outfit. La prenda, de inspiración lencera, dejó al descubierto su lado más jugado y se consolidó como una de las grandes tendencias del momento: llevar la ropa interior al frente del look. Lo combinó con un pantalón tiro alto en el mismo tono, de calce ajustado y con un cinturón ancho con tachas que aportó un guiño rocker.

Momi Giardina deslumbró con su look

El detalle que elevó el conjunto de la conductora fue el blazer oversize color chocolate, una prenda clave para equilibrar el outfit. Este tipo de sastrería relajada no solo suma sofisticación, sino que también permite jugar con capas y contrastes, aportando ese aire cool que domina la moda actual. El marrón chocolate, además, es uno de los tonos estrella de la temporada, desplazando al negro como básico nocturno.

En cuanto a los accesorios, la bailarina optó por un layering de collares en tonos metálicos que acompañaron el escote, sumando brillo sin sobrecargar. El beauty look fue acorde al outfit: maquillaje en tonos cálidos, piel luminosa y labios nude, con el foco puesto en la mirada.

Momi Giardina junto al Chino Leunis

El festejo reunió a su círculo más cercano, incluyendo a figuras como Evangelina Anderson, Marixa Balli, Andy Chango, Chino Leunis, Nico Occhiato, Marcos Giles y Santiago Talledo, entre otros amigos de Luzu TV y MasterChef Celebrity, quienes compartieron imágenes de la noche en redes.

Con este look, Momi Giardina no solo celebró un nuevo año, sino que también dejó en claro que domina a la perfección el equilibrio entre lo sensual y lo trendy, reafirmando su lugar como referente de estilo en la escena digital argentina.