Mónica Antonópulos y Marco Antonio Caponi se casaron en secreto tras cinco años de amor y un hijo en común. La noticia fue confirmada por la actriz quien reveló que la boda fue en plena pandemia.

“Nos hemos casado en plena pandemia con Marco. Lo menos romántico que hubo. Nunca salió a la luz, no lo había contado y nada como nos imaginamos en la vida“, dijo en entrevista para Mitre Live.

“Fue cero romanticismo. Con los pañales con barbijo pero así nos encontró, humanos. Los dos hemos sido personas con miedo al compromiso pero así hemos llegado. Tenemos una familia, hijos. Mi hijo Camilo también entró en su vida, no sé quién no tiene miedo al compromiso", agregó.

Mónica Antonópulos reveló quiénes fueron invitados a la boda

Sobre este casamiento secreto con Marco Antonio Caponi, Mónica Antonópulos aseguró que fue producto del impulso. “ Los testigos fueron nada más y después les avisamos a los demás. Y cómo no nos avisaron empezaron a decirnos“, confesó.

"Después nos dimos cuenta que deberíamos haber invitado alguien. Solo llegamos a casa, y abrazar a nuestros hijos. Y avisarle a los padres de cada uno. Si uno no está tanto fiesta y jolgorio, el compromiso está hace años, imaginate, el compromiso es diario. Me dicen que muestre el anillo, no tengo anillo, no tengo nada", aclaró.