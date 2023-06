Filtraron un polémico audio de Jorge Rial en contra de More Rial: "Sé que me vas a traicionar"

Jorge Rial y More Rial están protagonizando unas de las guerras mediáticas más impactantes de los últimos meses. Todo comenzó cuando a inicios de esta semana, la joven estuvo en "A la tarde", el programa que conduce Karina Mazzocco en América TV, en donde abrió una Caja de Pandora sobre la vida privada del flamante conductor y algunos maltratos que supuestamente sufrió de algunas de las parejas de su padre.

More se ha paseado por varios espacios hablando y detallando la interna de su familia. Silvia D'Auro, La Niña Loly, Romina Pereiro y Agustina Kampfer, son algunos de los nombres que han surgido en cada nota que la influencer da. Jorge Rial por su parte no ha hablado nada al respecto. Intenta restarle importancia a las declaraciones de su hija, pero el escándalo nada que se apaga.

La pelea entre Jorge y More Rial parece no tener fin.

En este contexto, el ciclo de Mazzocco le ha echado más leña al fuego a toda esta polémica, luego de filtrar un audio de un furioso Jorge Rial que le envió vía WhatsApp a More Rial en el año 2018.

Qué dice el polémico audio de Jorge Rial

"Me cagaste todas las parejas que pudiste. Todas las que pudiste. No estudiaste, no hiciste un carajo", partió expresando en el clip un alterado Jorge Rial. "Vas a esa provincia de mierda (Córdoba), con esa gente de mierda. Todos ladrones, delincuentes, negros. Y te lo estoy grabando para que después uses esto, porque lo vas a hacer, porque sé que me vas a traicionar, sé que me vas a traicionar. Estás así porque vos por guita sí lo vas a hacer. Me harté de todo. Voy para allá. Voy a cagar a trompadas a tu novio. No, no le voy a caer a trompadas. Ni me voy a ensuciar con ese muchacho", finalizó el presentador.

Minutos antes de terminar la edición del viernes de "A la tarde" transmitieron un segundo audio, en donde Jorge Rial detalla que More Rial había usado sus tarjetas de créditos. "Pará un poco, no rompás más los huevos. Loco te dije que no tiene plata ese pibe. Ese pibe que afana tarjeta de créditos, que anda con armas, que tiene un montón de plata en la cama. ¿Vos me estás cargando?, ¿Vos querés que mañana vaya a la Justicia? Voy a la Justicia. Yo no tengo ningún problema. La verdad hija me volvés loco (...) Me cagaste 500 lucas con una tarjeta. Otro tanto con otra. Tiene que haber sido este seguro, porque este es especialista en esto. Estoy podrido ya. Me puteas delante de todo el mundo y después va al *** este y a tu amiga, los que te cuidan. Yo te cuido. Yo te cuido", sentenció el conductor de Argenzuela.

AM