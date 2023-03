Mónica Farro, Lissa Vera y Kate Rodríguez regresaron al Hotel de los Famosos

Mónica Farro, Kate Rodríguez y Lissa Vera ya habían sido parte de El Hotel de los Famosos en la primera edición y sus compañeros se sorprendieron al verlas ingresar a tan sólo días de que culmine el reality. Gabriel Oliveri, gerente del hotel, les dio la bienvenida a las figuras y les pidió a los participantes que las reciban de la mejor manera. Sin embargo, a los jugadores los tomó por sorpresa y no pudieron evitar poner caras. Damían Ávila lanzó sorprendido: "Salimos a lo que es el hall del hotel y nos encontramos con tres misiles atómicos".

Picante y directa, Mónica Farro contó qué expectativas tenía en cuanto a esta nueva etapa del juego: "Hay gente con caras largas porque no saben a qué venimos, con cara de '¿qué hace esta gente acá?'". Además, Oliveri hizo un comentario que la rubia se encargó de confirmar: "Monica sos muy apuntada al detalle y a la limpieza", entonces, la exparticipante afirmó: "Me importa la limpieza, tanto en los baños como en los cuartos y que no haya bichos en ningún lado".

Mónica Farro en el Hotel de los Famosos

Lissa Vera no se quedó atrás y también dio su punto de vista: "Espero que supere mis expectativas y que haya una mejora. Sé muy bien cómo es el trabajo porque lo he hecho". Además, se encargó de ningunear a los participantes del reality y sentenció: "Me fui, volví y está lleno de ocupas".

Kate Rodríguez la siguió y afirmó filosa: "No tengo muchas expectativas. Vine a conocer a la gente. A mi lo que me importa es la limpieza y no lo estaría viendo, pero bueno". Además, no dudó de su intuición innata y afirmó: "Hay tres que cuando los miré bajaron la cabeza y dije 'no me gustas'".

El Hotel de los Famosos 2

Luego de escuchar los comentarios ríspidos y punzante de las nuevas inquilinas del hotel, Ávila pronosticó: "Hermano, lo que se viene es una semana bastante heavy". Por su parte, Martín Coggi se mostró molesto por una queja de Kate Rodríguez: "A Kate le molestan los bichos. ¡Estás en el medio del campo Kate!", expresó irritado.

Sin dudas a los participantes les espera una semana difícil y de mucho trabajo para contentar a las nuevas inquilinas que ya tuvieron la experiencia de trabajar en el hotel. ¿Serán capaces?

NL.