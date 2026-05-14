Cuántos hijos tiene Abel Pintos y cómo es hoy la vida de su familia

Abel Pintos es uno de los cantantes más importantes de la Argentina. Sus canciones impactaron en generaciones enteras de fanáticos, y sus nuevos éxitos marcan una nueva fusión con los artistas que van surgiendo. Sin embargo, toda su inspiración viene de la mano de su vida lejos de las cámaras y en la intimidad de su hogar. La familia del cantante cumple un rol fundamental de compañerismo y mucho cariño, que lo ayuda a pensar nuevas ideas para sus conciertos.

En octubre de 2013, mientras hacía su gira en Chaco, conoció a Mora Calabrese, mujer con la que mantuvo una relación intermitente de varios años hasta casarse en una boda íntima en el 2021. Entre todos los aprendizajes juntos y la madurez que fueron teniendo a lo largo de la relación, formaron su familia con tres hijos: Guillermina, Agustín y Rosario, quienes terminaron de sellar esta historia de idas y vueltas, y formaron el clan Calabrese-Pintos.

Abel Pintos, Mora Calabrese

Guillermina, la hija mayor de Abel Pintos

Guillermina Calabrese Pintos es la hija mayor de Abel Pintos y Mora Calabrese. La joven lo conoció al cantante a sus 11 años, ya que ella era fruto de la relación anterior de su mamá. Sin embargo, el propio artista reveló con el tiempo que en ese primer encuentro sintió una conexión instantánea con la pequeña, y que se siguió formando cada vez más fuerte con el correr de los años. Finalmente, él decidió hacer oficialmente los papeles de adopción, para que sea su hija legítima. Este hecho unificó a la familia, y fortaleció el vínculo padre-hija. Si bien ella aparece en posteos de él, se mantiene alejada de la vida pública, y solo es protagonista en dichos de Abel sobre lo mucho que se eligen día a día.

Abel Pintos y su hija Guillermina

La familia de Abel Pintos: Agustín, el hijo que fortaleció la relación

Agustín Calabrese Pintos es el hijo del medio de Abel Pintos y Mora Calabrese, y el primero biológico de la pareja. Durante el 2020, con la pandemia provocando un aislamiento obligatorio, el cantante y la empresaria decidieron convivir en Chaco. En medio de noticias tristes y momentos de tensión, ellos anunciaron que estaban esperando a su primer bebé, y, en octubre de ese año, nació en Resistencia. Durante el embarazo, el artista siguió sacando música, sobre todo inspirada en su familia y demostrando lo feliz que se encontraba de estar construyéndola de a poco.

La llegada de Agustín marcó en la pareja una unión que los llevó a querer hacerla oficial. El 18 de septiembre de 2021, la pareja dio el "sí" legal en una ceremonia estrictamente íntima, en Resistencia, Chaco, lugar donde ahora viven todos juntos. Este hecho provocó un antes y un después entre ellos, reforzando su sentimiento mutuo y la rutina que habían comenzado a organizar con sus dos pequeños. Sin embargo, su historia no terminaría acá.

Abel Pintos y su hijo Agustín

Rosario, la bebé que cerró el clan de Abel Pintos

Rosario Calabrese Pintos es la tercera hija de Abel Pintos y Mora Calabrese, segunda biológica de la pareja. Lejos de lo que sus seguidores esperaban, ellos anunciaron el sorpresivo embarazo en el 2024, tras haber creado una rutina de una familia de cuatro. Guillermina intensificó su rol como hermana más grande, volviéndose aún más una compañía y una aliada para sus papás. La llegada de la beba, también hizo que Agustín aprendiera lo que era ser el mayor, mostrando una personalidad cariñosa y protectora sobre la pequeña que fue inspiración de canciones del artista.

Mora Calabrese, Guillermina, Agustín y Rosario

La relación de Abel Pintos y su familia: compañerismo y una crianza alejada de los escándalos

Abel Pintos le da una importancia clave a su familia de cinco, marcada por ser los protagonistas de todas sus canciones y sentimientos de amor. Sus hijos fueron la inspiración para éxitos como "Piedra libre", "El amor en mi vida" o "Nosotros". Incluso, su álbum del 2021, titulado como la segunda canción antes dicha, es una obra conceptual dedicada de forma directa al vuelco emocional que experimentó gracias a Mora Calabrese y sus niños.

La pareja vive en Chaco, provincia natal de la mujer, rodeados de naturaleza y lejos de la vida mediática y escandalosa de Buenos Aires. Los integrantes del clan acompañan a su papá en algunas giras y conciertos, volviéndose clave en el armado del show o en la preparación del artista. La vida de la familia Pintos-Calabrese se caracteriza por la tranquilidad, el bajo perfil y el contacto con la vida al aire libre. Públicamente, él expuso que su familia son su refugio, por lo que busca protegerlos en todo momento.

La familia de Abel Pintos

Abel Pintos y Mora Calabrese hicieron una familia de cinco integrantes, conformada por sus tres hijos legítimos. Guillermina, Agustín y Rosario son el punto de inspiración y el refugio del cantante, además de unos compañeros ideales al momento de enfocarse en nuevos proyectos. Ellos aparecen en algunas postales en redes sociales de sus padres, pero mantienen una vida de bajo perfil y lejana a las cámaras de la televisión. Abel Pintos reforzó sus mensajes en sus canciones, gracias al cariño que recibe y a la inspiración que su familia le brinca en el día a día.

A.E