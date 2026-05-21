El detalle deco del living de Mora Calabrese y Abel Pintos

El amor de Abel Pintos y Mora Calabrese es uno de los más estables de la industria de la música, y de los más seguidos por los usuarios de las redes sociales. Desde que se juntaron en el 2020, comenzaron a formar una familia y una vida en Resistencia, Chaco, donde mantienen un espacio lleno de paz y tranquilidad, alejados del trabajo del cantante en la ciudad y frente a los medios de comunicación.

Es por eso que deciden mantener los detalles de su vida en privado, resguardados por la calma y la identidad local. Sin embargo, algunos expertos de decoraciones, notaron que en algunas postales compartidas, Abel Pintos y Mora Calabrese mostraban el interior de su hogar, basado en minimalismo y detalles artísticos. De esta manera, muchos destacaron una elección deco en el living, que enamoró a todos que le dio un diferencial de color a la casa.

Abel Pintos, Mora Calabrese

Así es la casa de Abel Pintos y Mora Calabrese: minimalismo y un detalle deco en el living

Abel Pintos y Mora Calabrese mantienen una relación de público conocimiento y de bajo perfil mediático, donde muestran el cariño y el amor que se tienen en el día a día. Es así como construyeron, y basados en el agotador trabajo en los medios del cantante, una casa en Resistencia, Chaco, donde el minimalismo y la conexión con la naturaleza predomina por sobre todo. En algunas postales de su cuenta de Instagram, los expertos en diseño de interior destacaron un detalle deco que acompaña en el living y el comedor de la casa de la pareja, y que le brinda un vistazo de su amor por el arte y la identidad local.

En el living de su hogar, apuntaron por el minimalismo moderno, buscando la comodidad en colores claros que reflejen la luz natural que entra por los ventanales. De esta manera, los muebles, incluso, llegan a ser compañeros de las paredes que brindan luminosidad. Sin embargo, como detalle que le da un estilo contemporáneo y más cercano a la naturaleza, sumaron una planta de interior de gran tamaño y un cuadro XL, dejando en claro su amor por el arte. En esta habitación, apostaron por un diseño con formas orgánicas en tonos azules profundos sobre un fondo claro, y enmarcado en madera natural.

Si bien esta elección permite mantener un equilibrio con la calma del resto de los objetos, también agregaron este detalle deco en el comedor donde celebran los cumpleaños. Por el contrario del anterior, optaron por un dibujo panorámico extra grande, evocando una especie de paisajes con elementos industriales. Mientras tanto, en otras habitaciones le dan un toque de identidad local, haciendo referencia a obras de artistas locales destacados como el pintor chaqueño Milo Lockett.

El detalle deco en la casa de Abel Pintos y Mora Calabrese

Conectados con la naturaleza, el refugio familiar de Abel Pintos y Mora Calabrese

Además de un interior minimalista, permitiendo una relajación visual y un trabajo en conjunto con la luz que entra en la ventana y los cuadros elegidos, la casa de Abel Pintos y Mora Calabrese es un constante recordatorio del arte y de la conexión que tenemos con la naturaleza. Lejos de los medios de comunicación y la vorágine de la Ciudad de Buenos Aires, la pareja se instaló con sus tres hijos en Resistencia, Chaco, y buscan constante vinculación con espacios al aire libre y días bajo el sol.

Para ello, en su interior, mantienen el uso de tonos neutros, como blanco, gris y detalles en madera, que construyen una base serena que se repite de un espacio a otro, generando continuidad y sensación de orden. De esta manera, la presencia de plantas en su interior mantiene la privacidad y la búsqueda del cuidado de la naturaleza, mientras disfrutan de un gran patio que les permite alejarse de las cuatro paredes. En diversas entrevistas, la pareja expuso que su casa es un refugio caracterizado por la calma, el minimalismo y la luz natural.

Abel Pintos, Mora Calabrese

Lejos del minimalismo y la naturaleza, la fuerte conexión con el estilo rockero de Abel Pintos y Mora Calabrese

A pesar de que su estilo minimalista y su búsqueda por la calma se encuentre en su hogar, Abel Pintos y Mora Calabrese se destacan en sus salidas públicas por demostrar su amor por la música a través de la moda. En los eventos al que participan, o en los conciertos del cantante, se muestran luciendo un estilo más elegante y moderno, con detalles rockeros como tachas o el uso de los colores más oscuros. Cuando el dresscode es de gala, los brillos y los trajes con detalles se vuelven el centro de atención, demostrando que el gen de la pareja se encuentra en su conexión con la música y su disfrute con los espectáculos nocturnos.

Abel Pintos, Mora Calabrese

Abel Pintos y Mora Calabrese son de las parejas más seguidas de la industria de la música, demostrando su capacidad de mantener un bajo perfil en medio del auge de las giras y los shows en los medios de comunicación. Para eso, encuentran un refugio en su hogar en Chaco, donde los detalles deco minimalistas y conectados con el arte los ayuda a mantener un estilo calmo y una imagen visual equilibrada, por el contrario de sus trabajos diarios.

A.E