El verdadero motivo por el que Abel Pintos tuvo que esperar 6 años para iniciar su relación con Mora Calabrese

Abel Pintos y Mora Calabrese son de las parejas más fuertes y estables de la industria de la música, manteniendo una relación fuera de la mirada mediática, pero pública para todos sus seguidores y fanáticos. El cantante marca un diferencial, convirtiéndose en un ícono de la Argentina, mientras que su esposa sigue por el camino de la moda, el arte y la fotografía.

Sin embargo, y con una familia de tres hijos conformada con el correr de los años, los usuarios de las redes sociales pueden evidenciar que existen algunos pilares y valores que se mantienen y transmiten, sobre todo alrededor de sus trabajos y su tiempo en intimidad. La paciencia y el acompañamiento incondicional fueron claves para comenzar con esta historia de amor que, tras el flechazo inmediato, tuvo que esperar seis años hasta que pudiera concretarse con una salida.

Abel Pintos, Mora Calabrese

La historia de amor de Abel Pintos y Mora Calabrese: un flechazo y una espera de más de seis años

Abel Pintos se consagró desde que era un niño como uno de los cantantes más importantes de la Argentina. Su talento indiscutido lo llevó a tener mentores de lujo y a posicionarse en escenarios alrededor del mundo. Sin embargo, su vida cambió radicalmente en octubre del 2013, durante una gira en Resistencia, Chaco. Mora Calabrese, empresaria textil y joyera, asistió al concierto como espectadora, pero se volvió el centro de atención para el cantante, quien sintió un flechazo al verla entre las personas.

No dudó en acercarse, intentar algo con aquella mujer que lo había enamorado. Sin embargo, su amor se encontró con un difícil obstáculo: Mora se encontraba casada. En entrevistas, Abel Pintos reveló que había desistido al intento, y que durante años no mantuvieron contacto. No fue hasta casi seis años después que las charlas volvieron a surgir entre ellos, y el cantante esperó pacientemente hasta poder oficializar una salida con la joyera. Recién en 2020, comenzaron los rumores entre ambos y, alrededor de ese año, Mora Calabrese oficializó su separación con su esposo, apostando todo a un amor con Abel Pintos.

Abel Pintos, Mora Calabrese

Primeros pasos para el romance: Abel Pintos y Mora Calabrese forman una familia

Rápidamente, y tras la oficialización del comienzo de su relación, Abel Pintos y Mora Calabrese comenzaron a convivir en la casa de la joyera, en Chaco. Allí, el cantante conoció a la hija de su pareja: Guillermina. En entrevistas, cuenta que la conexión entre la niña y él fue inmediata, creándose una complicidad tan grande que lo llevó a tomar una arriesgada decisión: adoptar legalmente a la joven como parte de la familia Pintos. Esto fue bien recibido por la joyera y por Guillermina, quienes no dudaron en aceptar la propuesta.

Sin embargo, la familia no quedó en ellos tres. En octubre del 2020, nació su primer hijo biológico, y abrió el clan Pintos-Calabrese. Agustín llegó en medio de la pandemia, y de una familia que se empezaba a ensamblar lentamente. Un año más tarde, decidieron formalizar su amor y celebrar lo que estaban construyendo juntos. En septiembre del 2021, la feliz pareja dijo el sí definitivo, frente a sus seres queridos, en tres festejos íntimos y diferentes. Primero, pasaron por el casamiento por civil en Resistencia, Chaco; lugar que también fue testigo de la ceremonia religiosa oficiada por un sacerdote cercano al cantante. Por último, en Cañuelas, Buenos Aires, festejaron en una fiesta exclusiva, destinada a familiares y amigos cercanos.

Abel Pintos, Mora Calabrese

Así es la vida de Abel Pintos y Mora Calabrese

La familia de Abel Pintos y Mora Calabrese se mantuvo en cuatro integrantes durante algunos años, y crecieron rodeados de naturaleza y lejos de los medios de comunicación, en Resistencia, Chaco. El amor entre ellos se volvió uno de los más queridos en las redes sociales, siendo sus posteos juntos de los más comentados por los fanáticos del cantante. Sin embargo, en 2024, el clan se cerró con el nacimiento de Rosario, la más pequeña de los integrantes y segunda hija biológica de la pareja.

En la actualidad, el cantante solo usa sus redes sociales para compartir novedades de su trabajo, mientras que la joyera lo utiliza con motivos laborales. Sus tres hijos se mantienen en la intimidad, apareciendo en algunas postales de eventos importantes, pero alejándose de la mirada pública. Los cinco se reúnen en su casa en Chaco, rodeados de naturaleza y de valores claves como el acompañamiento incondicional y la paciencia.

La familia de Abel Pintos y Mora Calabrese

La historia de amor de Abel Pintos y Mora Calabrese sigue siendo una de las más estables y románticas de la industria de la música. Tras haber esperado seis años, después del flechazo que hizo encender la llama entre ambos, el cantante y la joyera pudieron hacer un camino juntos, creando una familia con sus tres hijos y viviendo lejos de los medios de comunicación y la exposición pública. Sin embargo, su amor se sigue transmitiendo a través de las postales que comparten, y de la compañía que se hacen en cada uno de sus proyectos personales.

A.E