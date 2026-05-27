Mariana Fabbiani deslumbró con un look rocker glam de cuero y flecos

Mariana Fabbiani volvió a marcar tendencia durante su última aparición televisiva. Con un estilo que suele combinar elegancia clásica con toques fashionistas, la conductora de El Diario de Mariana apostó esta vez por una estética rocker glam cargada de personalidad.

Mariana Fabbiani

El outfit logró equilibrar sensualidad, estructura y sofisticación a través de prendas completamente negras y detalles con mucho movimiento. Con una imagen pensada especialmente para lucirse frente a cámara, Mariana Fabbiani llevó un estilismo moderno y poderoso que rápidamente llamó la atención.

El impresionante look efecto cuero de Mariana Fabbiani

La pieza central del estilismo de Mariana Fabbiani fue un chaleco negro entallado con efecto cuero, escote en V profundo y botones al tono. El diseño marcó la cintura y aportó una silueta estructurada y elegante, con una clara inspiración en la corsetería moderna. La combinación con la minifalda negra de flecos largos elevó el look hacia una estética más elegante y rockera.

El total black de Mariana Fabbiani

Los flecos aportan movimiento al caminar, aportando dinamismo y una impronta muy ligada al universo fashionista y televisivo. Además de sumar textura y dramatismo, el largo mini ayudó a estilizar las piernas y reforzó el costado sensual del estilismo. El resultado fue un outfit equilibrado entre feminidad y fuerza visual.

El beauty look para completar el estilismo de Mariana Fabbiani

Para completar el conjunto, Mariana Fabbiani eligió sandalias negras y diseño minimalista, con tiras delgadas y puntera abierta. La elección del calzado permitió mantener el foco visual en el movimiento de los flecos sin sobrecargar el look. En cuanto a los accesorios, sumó un gran brazalete metálico que aportó un guiño rocker, acompañado por un collar y pulseras que equilibraron el look de manera elegante.

Mariana Fabbiani

El beauty look acompañó perfectamente la estética general. Mariana Fabianni llevó ondas suaves con volumen natural, mientras que el maquillaje luminoso dejó que el estilismo fuera el verdadero protagonista. Con esta apuesta total black, la conductora volvió a demostrar su capacidad para reinterpretar tendencias desde un lugar elegante y moderno.