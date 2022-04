Mora Godoy reveló que tiene nuevo novio: la extraña forma en que se conocieron

La vida sentimental de Mora Godoy era un misterio hasta ahora. La bailarina se separó en 2020 de Gustavo Sofovich, y de ahí en más poco se supo sobre posibles novios.

Ahora, la bailarina confirmó que volvió a encontrar el amor. "La pandemia así como ha sido muy difícil, trajo cosas muy lindas", comentó en el programa "Nada que ver".



Fue en ese momento que confirmó que está en pareja con un hombre llamado Santiago que no pertenece al medio artístico. "Es un bombón, a mí no me gusta mostrar mucho porque después me lo van a robar", agregó Godoy mientras en la pantalla del programa pasaban una imagen de su nueva pareja.

Cómo comenzó la relación de Mora Godoy y su novio

En ese momento, la celebridad habló de cómo conoció a su pareja. "En pandemia, él salía de la verdulería y yo de la ferretería y nos conocimos en el barrio porque él vive a la vuelta de casa", contó Mora Godoy revelando que él fue quien dio el primer paso.



"Hoy es mucho redes sociales, pero él me siguió una cuadra y me empezó a hablar. Me dijo que me vio en el bar de la vuelta porque era cuando se empezaba a poder salir afuera", cerró la bailarina quien hace nueve meses que está en pareja.