More Rial contó todas las cirugías que se hizo

More Rial protagonizó un Instagram Live en el que muchos de sus fanáticos aprovecharon para hacerle preguntas que ella respondió sin titubear. En este ida y vuelta con sus followers, la joven hija de Jorge Rial reveló que tiene varias cirugías hechas en la panza y que además debió operarse las mamas tras el nacimiento de su hijo, Francesco Benicio.

"Me hice un bypass gástrico a los 16 años. Después me hice tres veces la panza y dos veces las tetas. Me las había hecho y después de quedar embarazada con la leche se complicó. Me las volví a hacer en diciembre", expresó la mamá de Francesco Ambrosioni en un intercambio directo con sus seguidores desde su cuenta oficial.

La cantante de 21 años está acostumbrada a mantener contacto directo con todos sus followers, a quienes no priva de revelarles cada detalle de su vida. En este caso, la expareja de Facundo Ambrosioni sorprendió al contar cuántas veces pasó por el quirófano y fue furor en el mundo de la web.