¡Borrón y cuenta nueva! More Rial muy cerca de Yao Cabrera

Dicen que el tiempo todo lo sana. Y así podría estar pasando entre More Rial y el Youtuber Yao Cabrera, quienes el año pasado vivieron un verdadero escándalo cuando el joven y su compañero de redes, denunciaron a la hija de Jorge Rial por estafa.

Sin embargo, parece ser que todo eso quedó en el olvido y ahora More y Yao se mostraron muy compinches en las redes sociales, lo que da lugar a pensar que entre ellos habría una reconciliación.

La actriz de "La mentirita", que se presenta en el Teatro del Lago de Carlos Paz, siempre activa en las redes sociales, no afirma pero tampoco desmiente y muchas veces sus mensajes generan varias interpretaciones.

Sin embargo el acercamiento entre ellos es un hecho dado que posaron juntos y subieron esa imagen a las redes sociales. Incluso, el uruguayo, inmortalizó el momento besando en la mejilla a la hija del Intruso.

El llamativo mensaje de More Rial que causó revuelo

Si bien atraviesa un gran presente con el debut como actriz en Villa Carlos Paz, Morena Rial siempre está abierta a la reflexión y muchas veces ha compartido llamativos mensajes en las redes que dan cuenta de su estado de ánimo o de los tiempos que transita.

En esta oportunidad, alejada de los escándalos y construyendo un rumbo en su vida, More compartió una publicación en sus redes que a muchos les llamó la atención.

Con una foto muy sensual, la hija de Jorge Rial aseguró: “Quizás no se note, pero a veces me esfuerzo mucho para no rendirme”, dando cuenta que muchas veces le hace frente a las adversidades.