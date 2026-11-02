El mensaje de Cris Morena tras la victoria de su nieto Valentín Yankelevich en su primera carrera

Cris Morena siguió de cerca un fin de semana especial para su familia luego de que Valentín Yankelevich consiguiera la primera victoria de su carrera. El joven piloto alcanzó un resultado que venía buscando desde su llegada a la categoría y sumó un nuevo paso en su recorrido dentro del automovilismo. La competencia dejó imágenes de celebración junto a quienes lo acompañaron en este momento. Las palabras de la directora marcaron el significativo momento que vivió el joven tras una jornada repleta de emociones.

Las sentidas palabras de Cris Morena a su nieto, Valentín Yankelevich, luego de que ganara su primera carrera

Valentín Yankelevich vivió uno de los momentos más importantes de su trayectoria deportiva al conseguir su primera victoria en el TC2000. El joven piloto se quedó con el triunfo en el autódromo Parque Ciudad de General Roca, en Río Negro, durante su temporada debut en la categoría y en apenas su décima carrera oficial. En medio de su gran momento, Cris Morena decidió dedicarle unas sentidas palabras que dejaron en claro la emoción y la alegría que le genera ver a su nieto cumpliendo sus sueños.

Cris Morena

Cabe destacar que la conquista en esta carrera tuvo un fuerte significado personal para el hijo de Romina Yan. Después de cruzar la bandera a cuadros, compartió la felicidad con el equipo Toyota Gazoo Racing, responsables del auto con el que alcanzó el primer puesto. El festejo incluyó abrazos, fotos con el trofeo y celebraciones junto a quienes lo acompañan desde sus comienzos. Además, en sus publicaciones, el joven les dedicó un agradecimiento especial a sus amigos, familia y su novia por el apoyo constante.

Entre quienes siguieron de cerca la jornada estuvo Cris Morena. La productora utilizó sus redes sociales para expresar el orgullo que sintió al ver a Valentín Yankelevich alcanzar una meta por la que trabajó durante años. Junto a una selección de imágenes del piloto celebrando en el podio, compartió un mensaje en el que destacó el esfuerzo y la dedicación. El auto en el que el piloto corre tiene el número 5 en frente, cargando con un significado especial para la familia por su recuerdo a Romina Yan.

El triunfo de Valentín Yankelevich en Río Negro

“¡¡Maravilloso, nietito queridooo!! Qué alegría más grande verte alcanzar este sueño… Tu primera victoria en el TC2000 es apenas el comienzo de todo lo que viene. Te amo y te admiro muchísimo… ¡Felicitaciones, campeón! A festejar con mucha alegría”, escribió Cris Morena. Sus palabras rápidamente generaron repercusión entre seguidores y personas cercanas a la familia, que celebraron tanto el logro deportivo como el vínculo entre ambos.

Las palabras de Valentín Yankelevich sobre su padre, Darío Giordano, después de ganar su primera carrera

Tras conseguir su primera victoria en el TC2000 en General Roca, Valentín Yankelevich también se refirió al impacto que tuvo el testimonio que realizó sobre lo vivido con su padre. En una conversación con el diario Río Negro, el piloto explicó que recibió una gran cantidad de mensajes de acompañamiento y destacó el respaldo que sintió. "Recibí un montón de mensajes de apoyo por parte de la gente y, por supuesto, del mismo público que comparte la pista conmigo. Me pone contento que mi mensaje haya podido llegar y ayudado a mucha gente", expresó.

Valentín Yankelevich

Además, el piloto señaló que una de las razones que lo llevaron a contar su historia estuvo relacionada con la posibilidad de acompañar a otras personas que atravesaron circunstancias similares. En ese sentido, aseguró que el intercambio con quienes se comunicaron con él tuvo un significado especial. "Me han escrito muchas personas para hacerme saber la importancia de mi testimonio para ellos. Ese fue otro de los motivos por los que decidí hablar y compartir mi historia", sostuvo.

En medio de ese proceso, Valentín Yankelevich remarcó el papel que tuvo el automovilismo como espacio de contención. Luego de lograr el triunfo más importante de su carrera hasta el momento, destacó el apoyo recibido dentro del ambiente deportivo y la cercanía que encontró entre pilotos, equipos y personas vinculadas a la categoría. "El automovilismo es una familia, el deporte en general lo es. Muy contento por tener esta contención", afirmó.

Valentín Yankelevich

La victoria en General Roca también llegó acompañada por una oportunidad internacional. Días antes, Valentín Yankelevich confirmó que viajará a Italia para probar un auto del GT World Challenge en el circuito de Misano. En diálogo con Carburando, contó: "Se me abrió la oportunidad a mediados de noviembre después de la carrera en General Roca con el TC2000. Voy a ir a probar un auto del GT World Challenge, en Italia, en el circuito de Misano". Sin embargo, dejó en claro que el salto hacía las competiciones europeas, lo ve más como una oportunidad a futuro.

VDV