Antonela Roccuzzo mostró el gran cambio de su hijo, Thiago Messi, por su cumpleaños: "No puedo creer lo grande que estás"

Antonela Roccuzzo celebró este lunes 2 de noviembre los 14 años de Thiago Messi, el primogénito de su relación con Lionel Messi. Para saludarlo en Instagram, la empresaria rosarina compartió dos retratos y un breve video de su infancia, acompañados por una dedicatoria que recordó el comienzo de su maternidad.

Una de las imágenes lo muestra dentro de un automóvil con la camiseta argentina; en la otra posa al aire libre, con indumentaria deportiva. A esos registros se suma una filmación de cuando era pequeño, un contraste que adquiere otro significado al leer las palabras de su madre y que recorre distintas etapas sin necesidad de un álbum extenso.

El mensaje de Antonela Roccuzzo para Thiago Messi por sus 14 años

Antonela Roccuzzo comenzó su mensaje para Thiago Messi con un cariñoso "Feliz cumple Thiagui" y enseguida escribió "14 años desde que me hiciste mamá!". La frase evocó su nacimiento en 2012 y convirtió el aniversario del adolescente en un recuerdo compartido entre ambos. Luego agregó "No puedo creer lo grande que estás" y cerró con "Te amamosss tantoooo", conservando la escritura espontánea de la publicación. La sorpresa ante su crecimiento quedó expresada en esas pocas líneas, sin que hicieran falta más explicaciones sobre el vínculo familiar.

Thiago Messi con la camiseta argentina, un mate y un termo dentro de un vehículo.

En la primera fotografía aparece sentado junto a una ventanilla, con el cinturón de seguridad colocado y una casaca de la selección argentina en tonos oscuros. Sostiene un mate y un termo, mientras observa hacia afuera; la escena, captada de perfil, deja ver un instante tranquilo del viaje.

El segundo retrato fue tomado en un espacio rodeado de vegetación, donde el joven viste una camiseta azul con el número 19 y detalles blancos. La toma frontal muestra sus facciones, con luz natural y un paisaje de palmeras detrás, y ofrece una perspectiva distinta a la del vehículo. No es la primera vez que recibe un saludo semejante. En 2023, por sus once años, la rosarina publicó unas postales con la indumentaria del Inter Miami y le escribió "Para siempre vas a ser mi bebé". Aquella frase también hacía referencia al paso del tiempo, aunque entonces recién había comenzado su etapa en Estados Unidos.

El festejo de 2025 tuvo otra impronta: para celebrar los trece, la familia organizó una fiesta inspirada en Barcelona, club estrechamente ligado a la carrera de su padre. La decoración azulgrana incluyó una torta con forma de estadio y un espacio de juegos, según las fotografías que trascendieron de aquella jornada.

El adolescente posó con una casaca azul durante una fotografía al aire libre.

Thiago Messi: el recuerdo de su infancia y su presente futbolístico

Thiago Messi nació en Barcelona el 2 de noviembre de 2012, durante la etapa en la que Lionel Messi jugaba para el equipo catalán. Sus hermanos Mateo y Ciro llegaron en 2015 y 2018, respectivamente, y los tres viven actualmente en Estados Unidos, donde comparten actividades deportivas y encuentros familiares. Este año el adolescente integró la categoría Sub-14 de Inter Miami que conquistó el MICFootball Punta Cana en República Dominicana, en una competencia que marcó otro avance dentro de su formación.

El video elegido para este aniversario recupera una escena de muchos años atrás. Se lo ve con una remera azul, todavía muy chico, sujetando un mate con yerba entre ambas manos mientras acerca la boca a la bombilla.

Hay un detalle que une ese recuerdo con la imagen del auto: la tradición nacional vuelve a aparecer, ahora junto a un termo. La coincidencia permite establecer una relación visual entre la niñez y el presente, precisamente las dos etapas que su madre reunió en el homenaje.

El cumpleaños número 14 de Thiago Messi quedó marcado por las palabras de Antonela Roccuzzo, quien eligió compartir escenas de distintas edades antes que mostrar una celebración. "14 años desde que me hiciste mamá!" fue el centro del saludo, con una referencia directa a aquel nacimiento que también transformó su vida.