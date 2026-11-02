Sus raíces sirias, la pasión por la cocina y el amor con el que construyó un imperio textil: Elsa "Pomi" Baker, la madre de Juliana Awada

Juliana Awada es una de las figuras más influyentes de la moda y la escena pública argentina, reconocida por su rol como empresaria y su impecable sentido de la estética. Su impacto en la industria textil no es casualidad, sino el resultado directo de una profunda herencia familiar que fusionó dos grandes pilares. Por un lado, absorbió la cabeza empresarial de su padre, Abraham Awada, un hombre de negocios visionario con un enorme instinto comercial. Por el otro, adoptó el estilo elegante y sofisticado de su madre, quien le transmitió no solo el amor por el diseño, sino también una gracia natural para manejarse en la vida. Detrás de este éxito, se encuentra la historia de Elsa Esther "Pomi" Baker Yessi, la gran matriarca del clan.

Juliana Awada y Pomi Baker

Elsa "Pomi" Baker: un amor que llevó a la construcción de un imperio y una familia

Nacida en el seno de una familia de inmigrantes sirios, Elsa Esther "Pomi" Baker Yessi creció bajo el ala de una comunidad caracterizada por el arraigo y el valor del esfuerzo compartido, y de su cultura. Su destino cambió por completo a sus 17 años cuando conoció a Abraham Awada , un inmigrante libanés de 30 años dotado de un gran instinto para el comercio. La diferencia de edad no impidió el flechazo; el encuentro dio inicio a una historia de amor que se transformaría en una alianza indestructible.

Juntos combinaron la audacia comercial de Abraham con la intuición estética y la perseverancia de Pomi. A mediados de la década de 1950, decidieron canalizar su visión compartida fundando una pequeña boutique de ropa infantil llamada " La Reinita " . En los inicios, Abraham vendía telares y en ocasiones aceptaba retazos de tela como forma de pago, mientras Pomi aportaba ingenio para optimizar los recursos. El verdadero impulso económico llegó cuando la pareja ganó un automóvil en una rifa, el cual vendieron para inyectar capital fresco en el taller y realizar los repartos iniciales. Con el tiempo, esa modesta iniciativa evolucionó hasta convertirse en la prestigiosa marca Awada, erigiendo un verdadero imperio textil en el país.

Abraham Awada y Pomi Baker

A la par de su expansión comercial, el matrimonio construyó un hogar sólido donde nacieron sus cinco hijos: Zoraida, Daniel, Alejandro, Leila y Juliana Awada. La crianza estuvo guiada por los mismos valores de unión y trabajo que sostenían la fábrica familiar, y su pasión por la industria textil o artística. Con los años, la descendencia se ramificó hacia una numerosa red de nietos, entre las que destacan Valentina Barbier, Antonia Macri y la chef Chiara Rossi, quienes heredaron el espíritu apasionado de sus abuelos.

Hoy, habiendo celebrado sus 90 años, Pomi se consolidó firmemente como la gran matriarca de la familia. Bajo su mirada protectora, el clan expandió sus horizontes más allá de los hilados. Mientras que Daniel, Zoraida y Juliana asumieron con naturalidad el legado textil corporativo, sus hijos Alejandro y Leila decidieron volcarse hacia el camino artístico, consagrándose en la actuación y las artes plásticas respectivamente. De esta manera, manteniéndose activa en las campañas de moda de su firma, Pomi contempla con orgullo cómo su dinastía familiar se divide con éxito entre la dirección empresarial, el diseño de indumentaria y la expresión artística de vanguardia.

Los hijos y nietos de Pomi Baker

La herencia de Elsa "Pomi" Baker a sus hijos: de la pasión por la cocina al mundo de la moda

La presencia digital de Elsa Esther "Pomi" Baker Yessi adquirió un rol protagónico que trasciende el lazo filial, gracias a su hija, Juliana Awada, consolidándose como una verdadera modelo y musa vanguardista. A través de diversos posteos que celebran su presencia, la matriarca deslumbra con su innata sofisticación al posar con naturalidad para las campañas de indumentaria de la firma familiar, demostrando una vitalidad que inspira a miles de seguidores. Esta complicidad frente a las cámaras refleja una profunda admiración mutua y expone de qué manera el estilo y la elegancia se traspasaron de generación en generación de manera orgánica.

Sin embargo, la mayor transmisión cultural se dio puertas adentro del hogar, donde la profunda influencia de su fe y las costumbres de sus ancestros moldearon la convivencia diaria. Para la familia, las tradiciones de origen se convirtieron en un lenguaje cotidiano de afecto, unión y respeto por las raíces. El punto de encuentro por excelencia de este legado siempre fue la mesa, un espacio sagrado donde se fusionaron las vivencias sirio-libanesas.

Esta mística culinaria quedó inmortalizada por la propia diseñadora en su su libro "Raíces". "De la mano de mi mamá, Pomi, aprendimos y disfrutamos de la cocina libanesa. Por herencia de su madre y de su suegra, ella prepara platos típicos de la cultura árabe que requieren tiempo y dedicación, como puré de berenjenas o de garbanzos, tabule, hummus de remolacha, falafel y labneh (un tipo de queso blando elaborado a partir de yogur). La mesa se llena de colores y sabores únicos y, cuando esto sucede, siempre es una excusa para juntarnos y compartir: hijos, nietos, sobrinos, no falta nadie”, reveló la empresaria sobre las herencias que le deja su mamá en el día a día.

Elsa Esther "Pomi" Baker Yessi

El presente de Pomi Baker es un fiel reflejo de esa energía inquebrantable. Habiendo celebrado sus 90 años, se encuentra en una etapa plenamente activa donde combina el disfrute de su numerosa descendencia con sus responsabilidades profesionales. Lejos del retiro, la empresaria continúa vinculada al trabajo diario en el diseño de moda, interviniendo activamente en las decisiones de la marca. Su rutina actual equilibra la calidez de los encuentros familiares de fin de semana con estimulantes viajes internacionales y jornadas de producción en los talleres textiles. Con una lucidez admirable, Pomi demuestra cada día que la edad no es un límite para la creatividad, consolidándose como el faro espiritual y el ejemplo de perseverancia para todo el clan Awada.