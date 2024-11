Morena Rial sufrió un duro revés judicial pocas semanas después de haber dado a luz a su segundo hijo. La Justicia resolvió que Francesco Benicio, su hijo mayor de 5 años, viva con su padre, Facundo Ambrosioni, y su pareja en Córdoba, en lugar de convivir con ella en Buenos Aires.

Según aclaró el abogado de Morena, Alejandro Cipolla, la decisión de apelar ya está en marcha, con la esperanza de que la hija de Jorge Rial pueda recuperar la tenencia de Francesco, quien aún no ha conocido a su hermanito.

Morena Rial y Facundo Ambrosioni.

El conflicto escaló rápidamente tras las fuertes declaraciones de Facundo en el programa Poco correctos, donde sostuvo que obtuvo la custodia porque “el nene corría peligro de vida”. Ante las palabras de su ex, la joven recurrió a las redes sociales para expresar su enojo y responderle a su ex sin filtro.

En sus historias de Instagram, escribió: “Gracias Ale por defenderme del golpeador y psicópata más grande que hay. Siempre voy a agradecerte todo”. Su comentario se dio luego de que su defensor mantuviera un cruce con Ambrosioni en el programa conducido por Pollo Álvarez y Chino Leunis por El trece.

La picante respuesta de More Rial a su ex y padre de su hijo Francesco.

“Mucha gente sabe quién realmente es ese golpeador y de qué familia viene”, agregó, con un emoji de una carita verde con náuseas, denunciando al joven por violencia de género y disparando contra su círculo más íntimo.

Asimismo, en otra historia, le dedicó unas emotivas palabras a su hijo. “Ya todo va a pasar mi rey y te prometo que vamos a estar los 3 juntos. Lamento mucho que el golpeador ese no te deje vernos. Ni que puedas conocer a tu hermanito. Te amamos”, escribió en su instagram, y lo acompañó con una foto de Francesco y otra de Amadeo, su hijo recién nacido.

La grave acusación de Facundo Ambrosioni contra Morena Rial

Por su parte, tras el fallo judicial a su favor, Facundo Ambrosioni se mostró contento en sus redes y, en Poco correctos, reafirmó su postura. Al ser consultado sobre el motivo de la decisión judicial, fue categórico: “Hay una amenaza muy grave de parte de la progenitora sobre Fran. La verdad, creo que todos lo saben, que corría riesgo la vida de él”.

Facundo Ambrosioni y Francesco.

Por último, ante la consulta sobre si la Justicia escuchó la palabra del menor, Facundo cerró: “Sí, la asistente social vino dos veces a casa, y a Fran lo llevé tres veces a distintos lugares que me pedían ellos que lo llevara. Asistimos a todas las reuniones que había que asistir, nos presentamos en todo momento y estuvimos a disposición de la Justicia. Por lo que vi en el fallo, de la otra parte no se presentaron directamente. Entonces, me parece que mucho interés no había”.