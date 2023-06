El pasado martes 6 de junio Morena Rial estuvo como invitada al piso de LAM. Luego de su paso por el programa, se conoció que a varias angelitas, entre ellas a Estefanía Berardi, Mónica Farro y Marcela Feudale, las habían robado y apuntaron contra la polémica hija de Jorge Rial.

En medio del escándalo que aún sigue en investigación, Morena Rial salió, dio la cara y apuntó sin filtro contra quienes la causan, ya que según sus palabras, ella no fue quien habría tomado esas tarjetas.

LAM hizo pública la palabra de la famosa tras varios días de haber guardado silencio y de haber recibido fuertes acusaciones por todos los medios.

Morena Rial.

El descargo completo de Morena Rial tras ser acusada de robar en el canal América TV

“Yo estoy en la casa de una amiga en el Palomar, May. Este es el problema. Eh, igual boluda nada que ver porque yo no toqué nada, no sé si no sé te soy sincera, me parece una vergüenza total, pero yo no toqué nada”, dijo en el audio More.

“Me ponen a mí ahí como si hubiese tocado algo. Boluda, que me escriban a los que les faltó algo, pero es una locura que me acusen de algo sin pruebas. Me escribió todo el mundo, amiga. Me mandan Tiktoks que estoy robando tarjetas. ¡Es una locura mía, es una locura!”, comentó la famosa.

Morena Rial estalló contra los que la involucraron en el robo de LAM: “Una vergüenza”.

“O sea que le use la tarjeta a mi papá no significa que yo haya hecho ayer en la tarde una tarjeta a alguien, o sea, no, no, no, no, no, no, no, no entra en ninguna cabeza. Pero bueno. No. Me parece una falta de respeto totalmente hacia mi persona. ¿Y a dónde me voy a meter la tarjeta?, andaba con un jean y un y un blazer, ni cartera tenía, o boludié con vos ahí en el pasillo, me cambié y salí, ya”, explicó la acusada por LAM.

Mónica Farro.

Pero ahí no terminó todo: “O sea, mira si yo voy a estar sacando una tarjeta, es una falta de respeto total. Aparte de que me acusan boluda de que supuestamente ando choreando, mirá si voy a ir a chorear allá al canal para darle con el gusto de que digan sí soy una delincuente, no mi amor, yo no soy así, no me manejo así. Una cosa es que le use la tarjeta a mi papá, que es mi papá y sería un problema familiar, pero otra cosa que vaya y robe. No, no me manejo así”, cerró el audio con el descargo de Morena Rial publicado por LAM en Twitter.