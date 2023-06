Morena Rial está en boca de todos últimamente. La hija de Jorge Rial sorprendió a todos cuando reapareció en los medios para acusar a su padre y a sus exparejas de diversos maltratos durante su niñez.

La mediática no quiere guardarse ningún dato y decidió que es hora de dejar que todos sus secretos salgan a la luz. Es por eso que, según reveló el medio Paparazzi, a Morena Rial le ofrecieron hacer una serie sobre su vida, en el que especularon podría estar involucrado también Luis Ventura. “El periodista, un viejo amigo de Jorge Rial que se sintió traicionado por el ex conductor de Intrusos, es el padrino de la joven influencer y cuentan que habría formado parte de ‘los primeros contactos’ entre unos y otros”, explicaron.

Morena Rial en A la Tarde.

Sin embargo, esto no termina ahí, sino que Morena Rial tiene pensado expresarse por todos los medios por los que sea posible y decidió escribir un libro sobre su historia. Fue durante el programa de Karina Mazzocco, A la Tarde, que la hija de Jorge Rial reveló esta noticia.

“Tendríamos que estar tres meses contando mi historia... En breve ya escribo un libro, así se enteran todo de una”, expresó picante Morena Rial. Luego, amplió sobre el tema y aseguró: “Tengo propuestas, pero tendría que sacar muchas cosas a la luz y no sé si es conveniente”.

Jorge Rial y Morena Rial.

Morena Rial confesó que quiere escribir un libro

Sobre las razones de trasfondo, Morena Rial explicó: “Sí, sí, me gustaría poder hacerlo, porque me serviría a mí. Me ayudaría a sanar un par de cositas, pero igual está todo perfecto”. Luego, hizo alusión al título y comentó: “No sé cómo lo llamaría sinceramente... ‘Morena Rial’, ¿cómo le voy a poner? ‘Mi historia, mi vida’”.

Fue entonces que durante el ciclo de Karina Mazzocco le preguntaron si elegiría conservar el apellido Rial para el libro que considera publicar. “Le pondría ‘Morena, mi historia’. Así: ‘mi historia de mierda’ le pondría, literal. O ‘mi sufrimiento’, ahí está”, sentenció Morena Rial.

H.O