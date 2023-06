Las reacciones a una antigua imagen de More Rial que demuestra el vínculo que tenía con Silvia D'Auro

En los últimos días, More Rial comenzó a hablar de su pasado y no paró. Con fuertes declaraciones, la influencer destruyó a su padre, habló de su mamá biológica, habló sobre las exparejas de Jorge Rial y recordó los malos momentos que Silvia D´Auro la hizo pasar como su madre adoptiva, entre otras cosas. Este tema no tardó en revolucionar las redes, en donde los usuarios no dudaron en compartir su opinión.

More tiene muchos espantosos recuerdos de lo que vivió con Silvia, con quien decidió cortar su vínculo cuando la mujer abandonó la casa familiar, y a quien acusa de abandono. Para la joven, la exesposa de Rial fue la peor de todas y la que la sometió a todo tipo de violencia cuando era apenas una niña, por eso afirmó que D´Auro le "Arruinó la vida".

Jorge Rial y Silvia D´Auro.

En medio de todas las polémicas declaraciones sobre los recuerdos traumáticos junto a Silvia de More Rial, apareció una antigua foto de la infancia de las hijas de Jorge que refuerza las versiones de Morena. La foto es de cuando Rial visitó con su entonces esposa al conocido programa de Susana Giménez.

La imagen muestra a la familia en el programa de Susana Giménez.

En la imagen se ve perfectamente a la pequeña More Rial recostada sobre el hombro de su mamá, mientras la mujer, ignorando el gesto de amor de la ahora influencer, no le presta atención y le toca la mano a Rocío. En las redes rápidamente tomaron este gesto de Silvia D´Auro como un ninguneo.

Las redes reaccionaron a las declaraciones de More Rial.

Algunos de los mensajes que se vieron en Twitter fueron: "Lleno de gente que Felicita a Silvia D’Auro porque se alejó de More Rial… ES UNA MADRE ABANDONICA, en q cabeza cabe dejar a tus hijas ya sea porque son rebeldes o porque el matrimonio se deshizo", "la madre biológica la abandono, Silvia la ex de Jorge la desprecio" y algunos incluso se lo tomaron con humor: "Silvia Dauro no dejaba ver #Floricienta a More Rial", junto a una imagen que decía "Sos un monstruo".

¿Qué dijo More Rial sobre Silvia D´Auro?

La hija de Jorge Rial no tuvo problemas en detallar exactamente lo mal que su madre la trató cuando era pequeña. "Cuando yo era chiquita me sentó en una mesa, prendió el televisor y me hizo ver Cuestión de peso. Me dijo ‘vos vas a terminar así’. Me decía de todo. Me decía cosas por televisión. Una vez en una nota dijo ‘aparte de gorda, adoptada’. Hay personas que no tienen perdón”, reveló la influencer.

Además, More Rial compartió que Silvia D´Auro le decía que no la quería, y la comparaba con su hermana, Rocío: “Me decía que no me quería, que quería a mi hermana Rocío. El odio era contra mí. Rocío era su preferida”.